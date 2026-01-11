L’élimination laisse un goût amer et des interrogations profondes. Samedi soir, l’Algérie a vu son parcours à la CAN 2025 s’arrêter brutalement, une fois encore, sans atteindre le dernier carré. Dans ce contexte pesant, une prise de parole a retenu l’attention. Quelques heures seulement après avoir confirmé qu’il s’agissait de sa dernière Coupe d’Afrique des Nations, Riyad Mahrez a surpris par le ton et le contenu de son message, entre lucidité, fierté et projection vers l’avenir.
CAN 2025, la sortie inattendue de Riyad Mahrez après l'élimination de l'Algérie
- AFP
Riyad Mahrez face à une nouvelle désillusion continentale
Battue par le Nigeria (2-0) en quart de finale de la CAN 2025, l’Algérie n’a pas réussi à franchir l’obstacle des Super Eagles, pourtant longtemps contenus. Pour Riyad Mahrez, capitaine emblématique des Fennecs et vainqueur de l’édition 2019, cette élimination marque la fin d’un cycle personnel en sélection lors de la Coupe d’Afrique des nations. À 34 ans, l’ancien joueur de Manchester City savait que cette compétition serait sa dernière sur le continent africain.
Riyad Mahrez espérait offrir une sortie plus glorieuse, mais l’Algérie a fini par céder face à la puissance offensive nigériane. Malgré une défense solide tout au long du tournoi, la meilleure au coup d’envoi avec un seul but encaissé, les Fennecs ont craqué au moment clé, laissant filer leurs ambitions et plongeant tout un peuple dans la frustration.
- AFP
La promesse forte de Riyad Mahrez à l’Algérie
Très attendu après l’élimination, Riyad Mahrez a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour adresser un message aux supporters. Loin de la colère ou de l’amertume, le capitaine algérien a choisi un ton rassembleur et tourné vers l’avenir. « Déçu par l’élimination, mais fier de cette équipe et de ce groupe, dans le succès comme dans les moments plus difficiles. Merci à nos supporters et à tout le peuple algérien pour votre soutien tout le long de la compétition. On reviendra plus forts, comme toujours », a écrit Riyad Mahrez sur Instagram.
Cette sortie inattendue tranche avec la tension ambiante autour de la sélection. En évoquant la Coupe du monde 2026 en ligne de mire, Riyad Mahrez a cherché à maintenir une dynamique positive, malgré la déception immédiate liée à la CAN 2025 et à son issue prématurée pour l’Algérie.
- AFP
Riyad Mahrez au cœur des critiques des supporters des Fennecs
Malgré son statut et son palmarès, Riyad Mahrez n’échappe pas aux critiques. Après la rencontre face au Nigeria, une partie des supporters algériens a exprimé sa lassitude vis-à-vis de certains cadres de la sélection. Selon plusieurs fans interrogés par RMC Sport, « il y a des anciens qui devraient se calmer et aller sur le banc », une phrase qui vise implicitement Riyad Mahrez, perçu par certains comme moins décisif dans les moments clés.
Le sélectionneur Vladimir Petkovic concentre également une partie des reproches, mais Riyad Mahrez reste, malgré tout, l’un des symboles de cette génération. Son message se veut donc aussi une réponse indirecte aux critiques, en rappelant l’unité du groupe et l’importance de rester soudés après l’échec.
- AFP
Riyad Mahrez et l’Algérie, une fin de cycle douloureuse
Depuis le sacre de 2019, l’Algérie traverse une période compliquée en Coupe d’Afrique des Nations. Éliminés dès la phase de groupes en 2021 et 2023, les Fennecs quittent cette fois la CAN 2025 dès les quarts de finale, manquant une demi-finale très attendue face au Maroc. Pour Riyad Mahrez, cette série noire contraste fortement avec les espoirs nés il y a six ans.
La CAN 2025 restera donc comme la dernière tentative continentale de Riyad Mahrez sous le maillot algérien. Une sortie marquée par les regrets, mais aussi par un message d’espoir. En quittant la compétition la tête basse, l’Algérie sait désormais qu’une transition s’impose, tandis que Riyad Mahrez laisse derrière lui l’héritage d’un capitaine qui aura tenté, jusqu’au bout, de porter les siens.