CAN 2025, la sortie inattendue de Riyad Mahrez après l'élimination de l'Algérie

Battue par le Nigeria (2-0) en quart de finale de la CAN 2025, l’Algérie n’a pas réussi à franchir l’obstacle des Super Eagles, pourtant longtemps contenus. Pour Riyad Mahrez, capitaine emblématique des Fennecs et vainqueur de l’édition 2019, cette élimination marque la fin d’un cycle personnel en sélection lors de la Coupe d’Afrique des nations. À 34 ans, l’ancien joueur de Manchester City savait que cette compétition serait sa dernière sur le continent africain.

Riyad Mahrez espérait offrir une sortie plus glorieuse, mais l’Algérie a fini par céder face à la puissance offensive nigériane. Malgré une défense solide tout au long du tournoi, la meilleure au coup d’envoi avec un seul but encaissé, les Fennecs ont craqué au moment clé, laissant filer leurs ambitions et plongeant tout un peuple dans la frustration.

