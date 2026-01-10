L’Algérie affrontait le Nigéria, samedi, à l’occasion des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Un choc qui a tourné à l’avantage des Super Eagles qui se sont montrés plus efficaces face à la passivité des Fennecs.
Le Nigéria surpasse l’Algérie et file en demi-finale (0-2)
- AFP
L’Algérie transparente, le Nigéria transparent
Les deux équipes auraient voulu s’affronter à un stade plus avancé. Mais l’Algérie et le Nigéria devaient se disputer une place pour les demi-finales ce samedi. Dès le coup d’envoi, les Super Eagles affichaient leurs ambitions avec une déjà une première alerte de Semi Ajayi qui ne cadrait pas sa tête (2e). Les Nigérians enchainaient les offensives sur les buts algériens en ce début de match, mais manquaient de précision dans le dernier geste. Les Fennecs se donnaient un peu d’air, mais avaient du mal à garder le ballon face à l’intensité des hommes d’Eric Chelle.
Derrière, il fallait un vigilant Luca Zidane pour stopper la tentative malicieuse d’Ademola Lookman (23e). Et quand le gardien algérien se manquait, Ramy Bensebaini était là pour sauver un ballon qui était à deux doigts d’entrer les filets sur une remise de Calvin Bassey (29e). Akor Adams prenait également sa chance, mais sa frappe passait au-dessus des cages de Zidane. Aucun but ne sera donc marqué dans ce premier acte largement profitable aux Nigérians dans le contenu.
- AFP
Les Super Eagles déroulent face aux Fennecs
En seconde période, le Nigéria revenait avec encore plus d’intensité et allait faire parler la poudre très rapidement. Sur un centre de Bruno Onyemaechi, Victor Osimhen sautait au second poteau pour envoyer une tête piquée dans les filets (0-1, 47e). Dix minutes plus tard, l’attaquant de Galatasaray profitait d’une belle ouverture d’Alex Iwobi pour offrir un caviar à Akor Adams qui éliminait Zidane avant de marquer le but du break (0-2, 57e). Dans la foulée, Vladimir Petkovic tentait pour le tout pour le tout en sortant Riyad Mahrez, Zerrouki et Maza pour Bounedjah, Hadj Moussa et le héros du dernier tour, Boulbina (61e).
Mais la révolution attendue ne se voyait pas puisque le danger venait toujours du côté nigérian. Bagdad Bounedjah tentait de surprendre Stanley Nwabali mais sa frappe s’envolait au-dessus des cages nigérianes. Les Fennecs se réveillaient enfin dans les dix dernières minutes mais butaient sur la défense des Super Eagles. Les six minutes de temps additionnel ne suffisaient pas à l’Algérie pour amorcer une remontada et accrocher les prolongations. Le Nigéria prend enfin sa revanche sur la demi-finale remportée par l’Algérie en 2019. Les Super Eagles défieront le Maroc en demi-finale, mercredi prochain à 21h.