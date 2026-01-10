Le Nigéria surpasse l’Algérie et file en demi-finale (0-2)

Les deux équipes auraient voulu s’affronter à un stade plus avancé. Mais l’Algérie et le Nigéria devaient se disputer une place pour les demi-finales ce samedi. Dès le coup d’envoi, les Super Eagles affichaient leurs ambitions avec une déjà une première alerte de Semi Ajayi qui ne cadrait pas sa tête (2e). Les Nigérians enchainaient les offensives sur les buts algériens en ce début de match, mais manquaient de précision dans le dernier geste. Les Fennecs se donnaient un peu d’air, mais avaient du mal à garder le ballon face à l’intensité des hommes d’Eric Chelle.

Derrière, il fallait un vigilant Luca Zidane pour stopper la tentative malicieuse d’Ademola Lookman (23e). Et quand le gardien algérien se manquait, Ramy Bensebaini était là pour sauver un ballon qui était à deux doigts d’entrer les filets sur une remise de Calvin Bassey (29e). Akor Adams prenait également sa chance, mais sa frappe passait au-dessus des cages de Zidane. Aucun but ne sera donc marqué dans ce premier acte largement profitable aux Nigérians dans le contenu.

