Bagarre, insultes, Luca Zidane impliqué : le récit du chaos après Algérie-Nigeria

La tension était palpable dès les dernières minutes du temps additionnel. Alors que le Nigeria gérait son avance, une faute grossière du latéral Rafik Belghali le long de la ligne de touche a mis le feu aux poudres. Ce geste de frustration a provoqué un premier attroupement, faisant monter la pression de plusieurs crans. Mais c'est au moment où l'arbitre Issa Sy a mis fin à la rencontre que la situation a véritablement basculé, avec une ruée de plusieurs joueurs et membres du staff algérien vers le corps arbitral pour contester une main non sifflée en première période.