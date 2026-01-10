Le coup de sifflet final n'a pas seulement scellé l'élimination de l'Algérie en quarts de finale de la CAN 2025 face au Nigeria (0-2). Il a aussi marqué le début d'une longue séquence de confusion et de violence, transformant le Grand Stade de Marrakech en arène de tous les dangers. Frustrés par une prestation stérile et s'estimant lésés par l'arbitrage, les joueurs algériens ont laissé éclater leur colère dans un déferlement d'agressivité qui a débordé bien au-delà du rectangle vert, impliquant joueurs, staff, et même journalistes.
Bagarre, insultes, Luca Zidane impliqué : le récit du chaos après Algérie-Nigeria
- AFP
L'étincelle avant l'explosion
La tension était palpable dès les dernières minutes du temps additionnel. Alors que le Nigeria gérait son avance, une faute grossière du latéral Rafik Belghali le long de la ligne de touche a mis le feu aux poudres. Ce geste de frustration a provoqué un premier attroupement, faisant monter la pression de plusieurs crans. Mais c'est au moment où l'arbitre Issa Sy a mis fin à la rencontre que la situation a véritablement basculé, avec une ruée de plusieurs joueurs et membres du staff algérien vers le corps arbitral pour contester une main non sifflée en première période.
- AFP
Luca Zidane au cœur de la mêlée
Dans ce chaos ambiant, une figure s'est détachée : celle de Luca Zidane. Le gardien des Fennecs, déjà en difficulté sur les deux buts encaissés, est apparu hors de lui. Les images le montrent agrippant vigoureusement un adversaire nigérian – identifié selon les sources comme Raphael Onyedika ou Fisayo Dele-Bashiru – au cœur de la mêlée centrale. Visage fermé, gestes brusques, il a fallu l'intervention de plusieurs coéquipiers et officiels pour le séparer et éviter que l'altercation ne tourne à la rixe généralisée. S'il n'est pas l'unique responsable, son implication physique directe symbolise la perte de contrôle des Fennecs.
- AFP
Violences en zone mixte : le dérapage de trop
Si les images du terrain ont fait le tour des réseaux sociaux, les incidents les plus graves se sont peut-être déroulés à l'abri des caméras. Dans les coursives et la zone mixte, l'atmosphère est devenue irrespirable. Plusieurs témoins rapportent des scènes de violence inouïes entre journalistes algériens et marocains, allant des insultes aux coups physiques. Une vidéo montre même un coup de pied asséné en pleine bousculade, transformant un espace de travail en zone de non-droit et nécessitant l'intervention urgente de la sécurité de la CAF.
- AFP
Une soirée noire pour le football algérien
Cette triste épilogue vient ternir un peu plus le bilan d'une soirée cauchemardesque pour l'Algérie. Éliminée sportivement sans avoir cadré un tir, l'équipe quitte la compétition par la petite porte, laissant derrière elle une image brouillée par la violence. Alors que les sanctions de la CAF pourraient tomber, ces incidents posent la question de la gestion des émotions d'une sélection qui, sous la pression du résultat, a fini par exploser en vol.