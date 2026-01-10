FBL-AFR-2025-MATCH 47-ALG-NIGAFP
Bour Han Amoussa

CAN 2025, l'Algérie consternée après la nouvelle élimination des Fennecs

L’Algérie est dépitée après l’élimination des Fennecs en quart de finale de la CAN 2025, samedi.

L’Algérie espérait enfin renouer avec les sommets continentaux, mais la Coupe d’Afrique des Nations 2025 a ravivé de douloureux souvenirs. Opposée au Nigeria en quart de finale, l’Algérie a vu son rêve s’éteindre une nouvelle fois, laissant place à la frustration et à l’incompréhension. Dans un tournoi où les Fennecs semblaient armés pour aller loin, cette élimination brutale a plongé tout un pays dans la consternation, ravivant le débat sur les limites actuelles de la sélection algérienne.

Meilleurs bonus paris sportifs : top 10 | Toutes les offres comparées en janvier 2026

  • FBL-AFR-2025-MATCH 47-ALG-NIGAFP

    Une Algérie dépassée par la puissance nigériane

    En quête d’un troisième sacre après 1990 et 2019, l’Algérie s’est heurtée à un Nigeria nettement supérieur. Battue 2-0 à Marrakech, l’Algérie n’a jamais réellement trouvé la solution face au rouleau-compresseur des Super Eagles. Pourtant, les deux nations avaient terminé la phase de groupes avec un bilan parfait de neuf points en trois matchs, laissant croire à un duel équilibré.

    Mais sur le terrain, l’Algérie a subi. Déjà sauvée in extremis en huitième de finale face à la RD Congo grâce à Adil Boulbina, l’Algérie a cette fois plié sous la pression constante du Nigeria. Malgré la meilleure défense du tournoi au coup d’envoi, avec un seul but encaissé, l’Algérie a dû s’en remettre à Luca Zidane, Rayan Aït-Nouri ou encore Ramy Bensebaïni pour rester en vie en première période.

    Pronostics des groupes de la CAN 2025

    • Publicité
  • FBL-AFR-2025-MATCH 47-ALG-NIGAFP

    Le rêve marocain s’envole pour l’Algérie

    La résistance algérienne a fini par céder dès la reprise. Victor Osimhen a ouvert le score à la 47e minute avant de délivrer une passe décisive à Akor Adams dix minutes plus tard. En l’espace de quelques instants, l’Algérie voyait s’échapper l’espoir d’une demi-finale très attendue face au Maroc, pays hôte de la compétition.

    Les chiffres traduisent l’impuissance offensive de l’Algérie. Les Fennecs ont attendu la 80e minute pour tenter leur première frappe, signée Baghdad Bounedjah. Au total, l’Algérie n’a cadré aucune de ses trois tentatives, contre treize frappes pour le Nigeria. Un déséquilibre criant, synonyme d’élimination logique et douloureuse pour une Algérie incapable de se projeter vers l’avant.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 47-ALG-NIGAFP

    Les supporters algériens furieux, Vladimir Petkovic contesté

    Au coup de sifflet final, la déception a laissé place à la colère. Les supporters algériens n’ont pas mâché leurs mots, qualifiant la prestation de leur équipe de "désastreuse". L’un d’eux a exprimé sa frustration sans détour : "On est dégoûtés de la prestation. L'arbitrage nous a eu. L'arbitre nous a n*qués. La main sur l'action de Chaibi, il y a pénalty 1000 fois. Si ça avait été un autre pays... Comme c'est l'Algérie, il n'y a pas main. Les joueurs ont donné ce qu'ils pouvaient. Mais il y a des anciens qui devraient se calmer et aller sur le banc, comme Mahrez. Il faut faire entrer des jeunes dans la rotation pour qu'à la Coupe du monde on fasse mieux que ce qu'on a fait."

    Le sélectionneur Vladimir Petkovic n’a pas été épargné non plus, rapporte RMC Sport. "Je suis déçu de l'attitude, de la composition. C'est bien beau d'être solide derrière mais si tu ne proposes rien offensivement, ça ne marchera jamais. Amoura est tout seul devant, il ne peut pas tout faire tout seul. Mahrez est inutile sur ce match. Il faut des changements impactant et aller de l'avant. Peut-être faut-il changer de coach?", a lâché un autre supporter. Depuis son sacre en 2019, l’Algérie enchaîne les désillusions à la CAN, avec des éliminations précoces en 2021, 2023 et désormais 2025. Une série noire qui interroge profondément l’avenir des Fennecs.

Africa Cup of Nations
Nigéria crest
Nigéria
NGA
Maroc crest
Maroc
MAR
0