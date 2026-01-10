CAN 2025, l'Algérie consternée après la nouvelle élimination des Fennecs

Au coup de sifflet final, la déception a laissé place à la colère. Les supporters algériens n’ont pas mâché leurs mots, qualifiant la prestation de leur équipe de "désastreuse". L’un d’eux a exprimé sa frustration sans détour : "On est dégoûtés de la prestation. L'arbitrage nous a eu. L'arbitre nous a n*qués. La main sur l'action de Chaibi, il y a pénalty 1000 fois. Si ça avait été un autre pays... Comme c'est l'Algérie, il n'y a pas main. Les joueurs ont donné ce qu'ils pouvaient. Mais il y a des anciens qui devraient se calmer et aller sur le banc, comme Mahrez. Il faut faire entrer des jeunes dans la rotation pour qu'à la Coupe du monde on fasse mieux que ce qu'on a fait."

Le sélectionneur Vladimir Petkovic n’a pas été épargné non plus, rapporte RMC Sport. "Je suis déçu de l'attitude, de la composition. C'est bien beau d'être solide derrière mais si tu ne proposes rien offensivement, ça ne marchera jamais. Amoura est tout seul devant, il ne peut pas tout faire tout seul. Mahrez est inutile sur ce match. Il faut des changements impactant et aller de l'avant. Peut-être faut-il changer de coach?", a lâché un autre supporter. Depuis son sacre en 2019, l’Algérie enchaîne les désillusions à la CAN, avec des éliminations précoces en 2021, 2023 et désormais 2025. Une série noire qui interroge profondément l’avenir des Fennecs.