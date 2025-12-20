CAN 2025 : favoris, outsiders, stars à suivre... Le guide complet de la compétition

Le Maroc n'a remporté la CAN qu'une seule fois, il y a 49 ans. Mais depuis leur parcours historique au Mondial 2022, les Lions de l'Atlas ne sont plus seulement la meilleure équipe d'Afrique, ils sont l'une des meilleures du monde. Avec le retour de blessure de leur capitaine, Achraf Hakimi, un effectif constellé de stars et le fait qu'ils n'aient plus perdu un match officiel à domicile depuis 2009, les hôtes ne pourraient pas être en meilleure position pour mettre fin à cette longue attente. La pression sera immense, mais comme l'a dit le sélectionneur, Walid Regragui : « C'est une responsabilité que nous acceptons avec fierté ». Le titre leur tend les bras. Mais si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est qu'il faut toujours s'attendre à l'inattendu à la CAN.

Pronostics de la CAN 2025 : Le Maroc gagnera-t-il ?