En Europe, on a beaucoup parlé des clubs qui allaient être pénalisés par son calendrier. Mais la Coupe d'Afrique des Nations mérite bien mieux que ces débats stériles. Il suffit de se souvenir de l'édition 2023, où la Côte d'Ivoire, pays hôte, a été sacrée après avoir changé de sélectionneur en cours de route. La CAN 2025 pourrait être tout aussi folle, et le Maroc rêve d'imiter les Éléphants en triomphant à domicile. Bien sûr, tous les regards seront tournés vers Mohamed Salah, qui, après ses démêlés avec son coach, espère enfin soulever le trophée. Mais Victor Osimhen, dont le Nigeria a raté la qualification pour le Mondial, aura lui aussi une revanche à prendre. La compétition s'annonce intense. GOAL vous présente les forces en présence avant le match d'ouverture.
CAN 2025 : favoris, outsiders, stars à suivre... Le guide complet de la compétition
- AFP
Les petits poucets
Le simple fait d'être au Maroc est déjà un exploit pour le Botswana, 138e nation mondiale. Les Comores, eux, disputeront leur deuxième CAN, mais après avoir devancé la Tunisie en qualifications, ils peuvent légitimement rêver d'une place en huitièmes. Il est en revanche difficile d'être optimiste pour la Tanzanie, tombée dans un groupe relevé. Le tirage n'a pas non plus été clément pour le Mozambique. Le Zimbabwe, qualifié sans briller, a depuis sombré, tandis que la situation du Soudan, ravagé par la guerre civile, rend toute projection sportive hasardeuse.
- AFP
Les outsiders à surveiller
La Guinée Équatoriale, malgré sa présence régulière, semble loin de pouvoir répéter son exploit de 2015. La Zambie, en revanche, ne sera pas à prendre à la légère, elle qui a battu la Côte d'Ivoire en qualifications. Le Bénin, sans grande star, pourrait aussi poser des problèmes, tout comme l'Angola, invaincu lors de sa campagne. L'Ouganda, de son côté, s'appuiera sur une défense solide pour tenter de déjouer les pronostics.
- AFP
Les ambitieux et leurs doutes
Le Gabon, encore marqué par son échec à se qualifier pour le Mondial, devra se relancer. Le Burkina Faso, lui aussi, a raté la Coupe du Monde d'un rien, mais avec des joueurs comme Bertrand Traoré, il a les armes pour aller loin. Le Mali, malgré une campagne de qualification ratée, possède un milieu de terrain de grande qualité, mais tout dépendra de la forme d'Yves Bissouma. Enfin, la RD Congo, quatrième de la dernière CAN, arrive en pleine confiance et pourrait bien, avec des joueurs comme Cédric Bakambu, créer la surprise.
- AFP
Les cartes maîtresses
L'Afrique du Sud, vainqueur en 1996, est une équipe en pleine progression, composée principalement de joueurs locaux. Elle a d'ailleurs devancé le Nigeria en qualifications pour le Mondial. Les Super Eagles, justement, sont un cas à part. Éliminés de la course au Mondial dans des circonstances traumatisantes, ils possèdent une puissance de frappe offensive inégalée. La Côte d'Ivoire, tenante du titre et qualifiée sans perdre un match, sera également un adversaire redoutable. Le Cameroun, en revanche, est en plein doute après avoir été devancé par le Cap-Vert et sorti en barrages. Enfin, la Tunisie, malgré une dernière CAN ratée, reste une équipe solide, capable de poser des problèmes à n'importe qui.
- AFP
Les prétendants au trône
Éliminée au premier tour de la dernière CAN, l'Algérie ne devrait pas connaître la même mésaventure. Les Fennecs sont en grande forme, qualifiés avec brio pour le Mondial. Même si Riyad Mahrez n'a plus ses jambes de 20 ans, l'équipe est solide. On peut en dire autant de l'Égypte. Avec un Mohamed Salah plus motivé que jamais, tout est possible pour les Pharaons, invaincus en qualifications. Le Sénégal, lui, peut sans doute se vanter d'avoir encore plus de talent, avec une attaque de feu où le jeune prodige du PSG, Ibrahim Mbaye, vient concurrencer les stars Nicolas Jackson et Sadio Mané.
- Getty Images Sport
Le Maroc, l'heure de la consécration ?
Le Maroc n'a remporté la CAN qu'une seule fois, il y a 49 ans. Mais depuis leur parcours historique au Mondial 2022, les Lions de l'Atlas ne sont plus seulement la meilleure équipe d'Afrique, ils sont l'une des meilleures du monde. Avec le retour de blessure de leur capitaine, Achraf Hakimi, un effectif constellé de stars et le fait qu'ils n'aient plus perdu un match officiel à domicile depuis 2009, les hôtes ne pourraient pas être en meilleure position pour mettre fin à cette longue attente. La pression sera immense, mais comme l'a dit le sélectionneur, Walid Regragui : « C'est une responsabilité que nous acceptons avec fierté ». Le titre leur tend les bras. Mais si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est qu'il faut toujours s'attendre à l'inattendu à la CAN.