Maroc - Comores : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est bien plus qu'un match de football, c'est le début d'une croisade nationale. Ce dimanche soir (20h00), dans la ferveur du Complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat, le Maroc donne le coup d'envoi de "sa" CAN 2025 face aux Comores. Après avoir conquis le monde avec ses U20 et brillé aux JO, le Royaume chérifien veut enfin régner sur son continent chez les A, près d'un demi-siècle après son unique sacre de 1976. "Gagner n'est pas une option, c'est une obligation",a prévenu Fouzi Lekjaa. Le ton est donné.

La pression d'un peuple, l'ambition de Regragui

Walid Regragui le sait : il n'a pas le droit à l'erreur. Le sélectionneur a assumé ce statut de favori ultime, parlant d'une "pression positive" pour transcender un groupe pétri de talent. De Bounou à Brahim Diaz (meilleur buteur des qualifs), l'armada marocaine est effrayante sur le papier. Mais la gestion émotionnelle de cet événement, devant un public qui attend ce moment depuis des décennies, sera la véritable clé du match.

L'incertitude Hakimi et le piège comorien

Seule ombre au tableau : l'état de santé d'Achraf Hakimi. Le capitaine, touché à la cheville, est incertain pour ce premier round. Sa présence en conférence de presse aux côtés de son coach était un message fort, mais le staff pourrait choisir de le préserver. Face à eux, les Comores n'ont rien à perdre. Huitièmes de finaliste en 2021, les Coelacanths savent créer la surprise et joueront crânement leur chance dans ce match d'ouverture où l'histoire montre que les hôtes ne sont jamais à l'abri d'une déconvenue.

Lancer la machine pour marquer l'histoire

Pour le Maroc, l'objectif est limpide : une victoire nette et sans bavure pour lancer la machine, rassurer le peuple et envoyer un message à toute l'Afrique. Ce dimanche soir, Rabat sera le centre du monde, et les Lions de l'Atlas ont rendez-vous avec leur destin.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Maroc

Le principal enjeu défensif concerne Achraf Hakimi, dont la blessure à la cheville gauche subie face au Bayern Munich le 4 novembre alimente l'incertitude. Bien qu'inclus dans la liste de 26 joueurs, sa participation au match d'ouverture reste douteuse, forçant Regragui à prévoir des alternatives avec Noussair Mazraoui en latéral droit ou Anas Salah-Eddine à gauche. Plus problématiques sont les absences affirmées : Hakim Ziyech, malgré son retour au Wydad de Casablanca, n'a pas été retenu, tout comme Sofiane Diop et Sofiane Boufal. En attaque, Hamza Igamane, pourtant incontournable au Lille cette saison, figure en tant que réserviste après une blessure aux adducteurs survenue face à Marseille.

Sur le plan tactique, Regragui opère une formation en 4-3-3 largement anticipée par les analystes. En défense, le trio Nayef Aguerd, Romain Saïss et Noussair Mazraoui encadrera l'effectif autour de Yassine Bounou (gardien). Au milieu, le trio classique Sofyan Amrabat–Azzedine Ounahi–Neil El-Aynaoui prévaut, avec Brahim Díaz assurant l'animation offensive sur le côté droit. À gauche, Abdessamad Ezzalzouli ou Ilias Akhomach complètent l'attaque, tandis que le débat persiste entre Youssef En-Nesyri et Ayoub El Kaabi pour le poste d'avant-centre – les deux options demeurant crédibles selon les tendances observées.

Infos sur l'équipe des Comores

Pour sa deuxième participation consécutive à la CAN, l'équipe des Comores arrive avec un groupe remanié sous la direction du sélectionneur italien Stefano Cusin. Les principales absences concernent Mohamed Youssouf, défenseur expérimenté et longtemps pilier de la sélection, laissé de côté au profit d'une nouvelle dynamique défensive. Le groupe intègre toutefois des nouveautés intéressantes comme l'ailier Amir Zaïd et le défenseur Yannis Kari, tous deux découvrant la compétition continentale. D'autres cadres offensifs ont effectué un retour remarqué : Faiz Selemani (ailier gauche technique du Qatar SC, ex-Lorient et Ajaccio), Rafiki Saïd et Myziane Maolida reviennent pour renforcer un secteur offensif fragilisé, tandis que Youssouf Zaydou intègre le groupe après une absence prolongée.

Tactiquement, Cusin devrait aligner un système 4-2-3-1 ou 5-3-2 privilégiant la solidité défensive et les transitions rapides. Yannick Pandor gardera les buts, épaulé en défense par l'axe Ahmed Soilihi–Kenan Toibibou–Ismaël Boura et les latéraux Saïd Bakari et Yannis Kari. Le double pivot défensif reposera sur Iyad Mohamed et Zaydou Youssouf. Youssouf M'Changama, capitaine expérimenté (70 sélections, 14 buts), animera le jeu en milieu de terrain aux côtés de Rayan Lutin, tandis que Selemani à gauche et Zaïd Amir à droite tenteront de créer des occasions, avec Rafiki Saïd en pointe.

