La décision hallucinante de la CAF pour la CAN

Ce dimanche, la CAN 2025 s’ouvre officiellement au Maroc, pays hôte décidé à marquer durablement l’histoire de la compétition. Avec neuf stades flambant neufs et vingt-quatre bases de vie pensées pour accueillir les sélections engagées, la Confédération Africaine de Football et les autorités marocaines ont voulu faire de cette CAN une vitrine du football africain moderne. Deux ans après la CAN organisée en Côte d’Ivoire, cette édition s’inscrit dans une volonté claire de montée en gamme de la compétition phare du continent.

Sur le plan sportif, la CAN 2025 nourrit également de grandes attentes. Le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, vise une consécration continentale attendue depuis 1974. Portés par leur public et un effectif ambitieux, les Lions de l’Atlas rêvent de soulever le trophée le 18 janvier prochain. Mais avant même le premier coup de sifflet, la CAN s’est retrouvée au centre de l’actualité pour des raisons bien plus institutionnelles.