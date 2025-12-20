À quelques heures du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, l’attention n’était pas uniquement tournée vers le terrain. En marge de l’effervescence sportive, une série d’annonces inattendues est venue bouleverser l’avenir du football africain. Des décisions structurantes, prises au sommet de la CAF, qui interrogent autant qu’elles fascinent. Derrière l’ambition affichée de modernisation et de visibilité accrue, c’est toute l’identité de la CAN qui semble appelée à évoluer. Un virage historique, assumé, et déjà lourd de conséquences pour le continent.
La décision hallucinante de la CAF pour la CAN
- AFP
Une CAN 2025 sous le signe de l’ambition
Ce dimanche, la CAN 2025 s’ouvre officiellement au Maroc, pays hôte décidé à marquer durablement l’histoire de la compétition. Avec neuf stades flambant neufs et vingt-quatre bases de vie pensées pour accueillir les sélections engagées, la Confédération Africaine de Football et les autorités marocaines ont voulu faire de cette CAN une vitrine du football africain moderne. Deux ans après la CAN organisée en Côte d’Ivoire, cette édition s’inscrit dans une volonté claire de montée en gamme de la compétition phare du continent.
Sur le plan sportif, la CAN 2025 nourrit également de grandes attentes. Le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, vise une consécration continentale attendue depuis 1974. Portés par leur public et un effectif ambitieux, les Lions de l’Atlas rêvent de soulever le trophée le 18 janvier prochain. Mais avant même le premier coup de sifflet, la CAN s’est retrouvée au centre de l’actualité pour des raisons bien plus institutionnelles.
- AFP
La nouvelle révolution de la CAF pour la CAN
À la veille du match d’ouverture de la CAN entre le Maroc et les Comores à Rabat, Patrick Motsepe, président de la CAF, a profité d’une conférence de presse pour livrer des annonces d’envergure, selon les informations rapportées par Foot Mercato. Alors que l’actualité immédiate concernait l’état de santé de certains cadres marocains, la CAF a choisi ce moment symbolique pour dévoiler une vision à long terme du football africain, plaçant la CAN au cœur d’un projet de transformation globale.
Ces déclarations, faites à quelques heures du lancement de la CAN 2025, n’ont pas tardé à susciter réactions et débats. En modifiant profondément le calendrier et le format de ses compétitions, la CAF assume une rupture avec plusieurs décennies de tradition. Une stratégie pensée pour repositionner la CAN dans le paysage international, mais qui interroge sur ses effets à court et moyen terme.
- AFP
Une CAN désormais tous les quatre ans
L’annonce la plus marquante concerne directement la CAN. À partir de l’édition 2028, la Coupe d’Afrique des Nations ne se disputera plus tous les deux ans, mais tous les quatre ans. Une décision qualifiée d’historique, voire de déroutante, tant la CAN biennale faisait partie de l’ADN du football africain. D’après FM, la CAF souhaite ainsi aligner la CAN sur le modèle de l’Euro, renforçant son caractère événementiel et sa lisibilité auprès du grand public.
Selon Patrick Motsepe, cette nouvelle périodicité doit permettre une meilleure préparation des sélections, une organisation plus fluide et une valorisation accrue de la CAN sur le plan économique et médiatique. En réduisant la fréquence, la CAF espère aussi alléger un calendrier souvent jugé trop dense, tout en augmentant l’impact de chaque édition de la CAN.
- AFP
Une Ligue des Nations africaine en préparation
Dans le même temps, la CAF a confirmé la création d’une Ligue des Nations africaine à partir de 2028. Cette nouvelle compétition, inspirée du modèle européen, vise à offrir davantage de confrontations de haut niveau entre sélections africaines en dehors de la CAN. Une manière pour la CAF de maintenir une compétitivité constante et d’élever progressivement le niveau global du football africain.
Ce projet s’inscrit dans une logique de modernisation assumée. Avec moins de CAN, mais plus de matchs compétitifs réguliers, la CAF entend structurer un écosystème plus attractif, tant pour les joueurs que pour les diffuseurs. Reste à savoir comment cette Ligue des Nations africaine s’articulera avec la CAN, qui demeure la compétition reine du continent.