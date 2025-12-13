La liste de l’Algérie pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 sera officialisée ce samedi aux alentours de 15 heures. Vladimir Petkovic, le sélectionneur, a volontairement retardé son annonce, préférant observer ses joueurs lors de la Coupe Arabe au Qatar. Une attente assumée, qui laisse entrevoir des ajustements de dernière minute, notamment dans le secteur offensif, déjà fragilisé par plusieurs forfaits.
CAN 2025 : Deux énormes surprises dans la liste algérienne
Des choix tardifs dictés par la Coupe Arabe
Selon une information du quotidien algérien Compétition, deux joueurs ayant disputé la Coupe Arabe pourraient finalement intégrer le groupe pour la CAN. Leurs performances, jugées convaincantes par le staff, auraient pesé dans la réflexion finale du sélectionneur. Petkovic aurait été sensible à leur impact immédiat et à leur capacité à s’insérer rapidement dans un collectif déjà structuré.
Les noms évoqués sont Adel Boulbina et Redouane Berkane. Tous deux se sont distingués au Qatar par leur efficacité et leur activité offensive. Une option qui s’inscrit dans la continuité du discours du sélectionneur, attaché à la notion de rendement plus qu’au statut.
Un effet direct sur la hiérarchie offensive
L’intégration de ces deux profils implique forcément des choix. Si l’absence d’Amine Gouiri, blessé, libère une place, l’arrivée d’un second joueur remet en question l’équilibre actuel. En interne, une interrogation persiste sur l’identité de celui qui pourrait en faire les frais.
Le nom de Baghdad Bounedjah circule avec insistance. L’attaquant expérimenté reste une référence, mais son profil correspond moins aux exigences actuelles du staff, qui privilégie davantage de mobilité et de pressing. Aucune décision officielle n’a encore filtré à ce stade.
Une liste attendue, mais scrutée
Au-delà des cas individuels, cette liste sera observée de près après deux CAN manquées par l’Algérie. Petkovic doit composer entre continuité et ajustements, avec un groupe où les cadres restent majoritaires, mais où certaines places ne semblent plus garanties.
La publication de cette liste permettra surtout de mesurer jusqu’où le sélectionneur est prêt à aller dans ses choix. Les réponses arriveront rapidement, sur le terrain, dès l’entrée en lice des Fennecs. Ils évolueront, pour rappel, dans un groupe comportant la Guinée Equatoriale, le Soudan et le Burkina Faso.