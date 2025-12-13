CAN 2025 : Deux énormes surprises dans la liste algérienne

Selon une information du quotidien algérien Compétition, deux joueurs ayant disputé la Coupe Arabe pourraient finalement intégrer le groupe pour la CAN. Leurs performances, jugées convaincantes par le staff, auraient pesé dans la réflexion finale du sélectionneur. Petkovic aurait été sensible à leur impact immédiat et à leur capacité à s’insérer rapidement dans un collectif déjà structuré.

Les noms évoqués sont Adel Boulbina et Redouane Berkane. Tous deux se sont distingués au Qatar par leur efficacité et leur activité offensive. Une option qui s’inscrit dans la continuité du discours du sélectionneur, attaché à la notion de rendement plus qu’au statut.