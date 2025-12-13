Championne en titre, l’Algérie espérait bien poursuivre sa route en Coupe arabe. L’élimination précoce et la réaction immédiate du sélectionneur ont pourtant plongé le pays dans l’inquiétude, à l’aube d’un rendez-vous continental majeur.
Coup dur pour l’Algérie, le sélectionneur annonce sa démission !
- Getty
Une élimination qui fait l’effet d’un choc
La soirée de vendredi a tourné court pour les Fennecs. Opposée aux Émirats arabes unis en quart de finale de la Coupe arabe, l’Algérie a quitté la compétition à l’issue d’une séance de tirs au but cruelle. Une sortie prématurée pour une sélection qui défendait son trophée et nourrissait de réelles ambitions.
Cette défaite propulse les Émirats arabes unis en demi-finale, où ils affronteront le Maroc. Dans l’autre rencontre du dernier carré, l’Arabie saoudite croisera la Jordanie. Mais en Algérie, le regard se tourne surtout vers les conséquences immédiates de cet échec.
Madjid Bougherra prend la parole et s’en va
Quelques minutes après l’élimination, Madjid Bougherra a surpris tout le monde. Face aux médias, le sélectionneur de l’équipe A’ a annoncé sa démission. Un choix assumé, sans détour, accompagné d’excuses adressées au peuple algérien.
Le technicien de 43 ans a notamment regretté de « n’avoir pas pu apporter la joie que méritaient les supporters ». Une phrase lourde de sens, prononcée dans un contexte tendu, à quelques jours de la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc.
- AFP
Une page qui se tourne pour les A’
En conférence de presse, Bougherra a rappelé le cadre de sa mission et les objectifs fixés. « La Coupe arabe, l'objectif, même si ce n'était pas marqué, c'était de défendre le titre. Mon contrat finit fin décembre. J'ai été fier, c'était un honneur et un plaisir d'être sélectionneur des A' de l'équipe d'Algérie », a-t-il expliqué.
Il a ensuite dressé le bilan de son passage à la tête de cette sélection. « J'ai vécu des moments extraordinaires. Hélas, dans toutes les compétitions officielles, on n'a perdu aucun match, c'était aux penalties. C'est la fin d'une ère. Je remercie l'équipe nationale, tous les supporters. C'était un plaisir, une très belle expérience. C'est l'Algérie qui m'a donné un nom, qui m'a fait grandir. Voilà, c'est la fin d'une ère, c'était un honneur », a-t-il ajouté.
- AFP
Cap sur la CAN avec Vladimir Petković
Madjid Bougherra a également fermé la porte à toute intégration dans le staff de Vladimir Petković, actuel sélectionneur de l’équipe A, qui dirigera les Fennecs lors de la CAN. L’Algérie avance désormais vers le Maroc avec une certitude : un cycle vient de s’achever, dans la douleur.