Coup dur pour l’Algérie, le sélectionneur annonce sa démission !

La soirée de vendredi a tourné court pour les Fennecs. Opposée aux Émirats arabes unis en quart de finale de la Coupe arabe, l’Algérie a quitté la compétition à l’issue d’une séance de tirs au but cruelle. Une sortie prématurée pour une sélection qui défendait son trophée et nourrissait de réelles ambitions.

Cette défaite propulse les Émirats arabes unis en demi-finale, où ils affronteront le Maroc. Dans l’autre rencontre du dernier carré, l’Arabie saoudite croisera la Jordanie. Mais en Algérie, le regard se tourne surtout vers les conséquences immédiates de cet échec.