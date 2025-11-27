Le large succès du Paris Saint-Germain face à Tottenham aurait pu glisser vers une analyse habituelle des performances individuelles, mais Luis Enrique a choisi un angle radicalement différent. Au lieu d’épingler son jeune gardien Lucas Chevalier, régulièrement pointé du doigt pour ses difficultés en Ligue des champions, l’Espagnol a préféré insister sur un faux pas de Vitinha, coupable selon lui d’une action décisive offerte aux Londoniens. Une prise de position qui fait parler au sein du club, tant elle bouleverse la hiérarchie habituelle des responsabilités.
Ça chauffe au PSG après Tottenham : Luis Enrique défend Chevalier et accuse Vitinha
Chevalier, cible facile mais protégé de Luis Enrique
Depuis plusieurs semaines, Lucas Chevalier vit une période mouvementée. Luis Enrique l’a choisi cet été au détriment de Gianluigi Donnarumma, et ce choix continue d’alimenter une discussion constante autour de ses prestations. Face à Tottenham, le portier français n’a pas connu sa soirée la plus rassurante. Deux arrêts, quelques hésitations et trois buts encaissés sans intervention notable ; de quoi alimenter les critiques qui l’accompagnent depuis le début de la saison européenne.
Randal Kolo Muani lui en a planté deux. Richarlison a profité d’une action confuse pour alourdir la marque. Dans les tribunes comme sur les réseaux, certains supporters n’ont pas tardé à pointer du doigt Chevalier, jugé trop tendre pour le très haut niveau continental. Pourtant, Luis Enrique a balayé ces impressions en quelques phrases fortes.
Luis Enrique recadre tout le monde : Vitinha pointé du doigt
En conférence de presse après le match, l’entraîneur espagnol a désamorcé les critiques en expliquant que son gardien n’était pas responsable des trois actions décisives. Il a commencé par juger le premier but londonien comme inévitable, rappelant les erreurs défensives commises avant que Chevalier n’ait le temps de réagir.
« Le premier but ça a été une action incroyable. On a mal défendu parce que le latéral Spence a été seul. On a défendu sur les côtés avec le défenseur central Pacho donc ça a laissé beaucoup d’espace dans l’axe. On a eu des difficultés et ils ont fait une très bonne action », a expliqué Luis Enrique, comme pour décharger totalement son gardien.
Puis, le technicien s’est attaqué au troisième but, et c’est là que la surprise est venue. Il a impliqué Vitinha, pourtant l’un des joueurs les plus réguliers depuis le début de la saison.
« Le deuxième, c’est un coup de pied arrêté. "Le troisième, ça a été la passe décisive de Vitinha, non? », a-t-il souligné.
Une remarque qui a fait l’effet d’un froid dans la salle, Vitinha étant auteur d’un triplé. Ce n’est pas tous les jours que l’Espagnol désigne un de ses cadres comme fautif, surtout dans un contexte où la cohésion du groupe reste son obsession.
Un PSG ultra-performant devant, instable derrière
Si Paris s’en sort avec un large 5-3, ce score cache un déséquilibre persistant. Les statistiques de la Ligue des champions en disent long : huit buts encaissés en cinq journées. Dans le Top 10 européen, seul Dortmund affiche pire. Et sur l’ensemble des 36 clubs engagés dans la compétition, Paris ne figure qu’au quatorzième rang des défenses.
Pourtant, à l’autre bout du terrain, rien ne semble pouvoir stopper les hommes de Luis Enrique. Dix-neuf buts inscrits, meilleure attaque d’Europe à ce stade de la compétition, capable d’exploser n’importe quel bloc, même ceux des adversaires les mieux structurés. Ce contraste énorme façonne une atmosphère étrange : admiration devant la puissance offensive, inquiétude devant la fragilité défensive.
Ce double visage explique probablement pourquoi le coach espagnol insiste autant sur le collectif. Avec des déplacements à venir contre Bilbao, le Sporting et Newcastle, Paris n’aura pas le luxe de répéter les mêmes approximations. Ces trois rencontres offriront aussi à Lucas Chevalier une chance de faire taire les doutes. Le jeune gardien sait qu’en Ligue des champions, les erreurs marquent longtemps. Mais il sait aussi que son entraîneur demeure dans son camp.