Ça chauffe au PSG après Tottenham : Luis Enrique défend Chevalier et accuse Vitinha

En conférence de presse après le match, l’entraîneur espagnol a désamorcé les critiques en expliquant que son gardien n’était pas responsable des trois actions décisives. Il a commencé par juger le premier but londonien comme inévitable, rappelant les erreurs défensives commises avant que Chevalier n’ait le temps de réagir.

« Le premier but ça a été une action incroyable. On a mal défendu parce que le latéral Spence a été seul. On a défendu sur les côtés avec le défenseur central Pacho donc ça a laissé beaucoup d’espace dans l’axe. On a eu des difficultés et ils ont fait une très bonne action », a expliqué Luis Enrique, comme pour décharger totalement son gardien.

Puis, le technicien s’est attaqué au troisième but, et c’est là que la surprise est venue. Il a impliqué Vitinha, pourtant l’un des joueurs les plus réguliers depuis le début de la saison.

« Le deuxième, c’est un coup de pied arrêté. "Le troisième, ça a été la passe décisive de Vitinha, non? », a-t-il souligné.

Une remarque qui a fait l’effet d’un froid dans la salle, Vitinha étant auteur d’un triplé. Ce n’est pas tous les jours que l’Espagnol désigne un de ses cadres comme fautif, surtout dans un contexte où la cohésion du groupe reste son obsession.