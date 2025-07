Éliminée par Fluminense, l’Inter explose : Lautaro charge le vestiaire et Marotta désigne publiquement celui qui pourrait bien faire ses valises.

L’orage gronde sur Milan. L’Inter, sortie sans gloire par Fluminense en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs (0-2), voit ses tensions internes éclater au grand jour. Et ce n’est pas une simple crise passagère. Le capitaine Lautaro Martinez n’a pas mâché ses mots, et Giuseppe Marotta, président du club, est allé encore plus loin. Les regards se tournent désormais vers un joueur en particulier.