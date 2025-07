La colère gronde à Londres. Privés d’Europa League, les fans de Crystal Palace s’insurgent contre l’UEFA… et contre John Textor.

Rien ne va plus du côté de Selhurst Park. Mardi, une foule de supporters de Crystal Palace est descendue dans la rue pour crier son indignation. En cause ? Une décision fracassante de l’UEFA qui relègue leur club en Ligue Europa Conférence, malgré sa victoire en Coupe d’Angleterre. Une rétrogradation que les fans ne digèrent pas, et dont ils rendent John Textor et les instances européennes responsables.