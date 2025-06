Grosse alerte pour l’OL : L’UEFA disqualifie un club pour multipropriété

Un précédent inédit vient bouleverser l’Europe du foot et pourrait vite concerner Lyon…

Coup de tonnerre : l’UEFA a rayé Drogheda United de la prochaine Ligue Europa Conférence. Motif ? Le Trivela Group contrôle à la fois le club irlandais - récent vainqueur de la Coupe - et 80 % du Silkeborg IF (club danois), également qualifié. Multipropriété interdite : la sanction est historique.

Drogheda United exclu, l’OL et Crystal Palace dans le viseur ?

Le club de Louth ne décolère pas et le fait savoir à travers un communiqué. « Nous sommes en profond désaccord avec cette décision et avions espéré et cru que les principes d’équité et de bon sens prévaudraient. Nous en assumons la responsabilité, et nous en sommes désolés », peut-on lire. Le recours est lancé, mais l’instance européenne semble déterminée à faire jurisprudence.

Ce cas résonne jusqu’à Lyon. John Textor possède l’OL mais détient aussi une participation majoritaire à Crystal Palace ; les deux équipes joueront la Ligue Europa. Le précédent Drogheda‑Silkeborg pourrait forcer les dirigeants rhodaniens à anticiper un scénario d’exclusion identique.