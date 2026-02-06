Rennes, les demandes hallucinantes d'Habib Beye pour...son départ

Selon les révélations de Foot Mercato, Habib Beye et son entourage ont déjà ouvert la porte à une séparation anticipée avec la direction rennaise. Toutefois, le technicien sénégalais ne souhaite pas quitter son poste sans compensation conséquente, ce qui complique les discussions en cours. L’entraîneur souhaiterait ainsi percevoir l’intégralité de son salaire pour la saison actuelle, mais également celui de l’exercice suivant, estimant que les conditions contractuelles le justifient, notamment dans l’hypothèse d’une qualification européenne du Stade Rennais qui activerait automatiquement l’année optionnelle prévue dans son contrat.

Au-delà de cet aspect salarial, Habib Beye aurait formulé une autre exigence particulièrement sensible pour les dirigeants bretons. L’entraîneur estime avoir joué un rôle déterminant dans la progression et la valorisation de plusieurs jeunes talents récemment transférés, ce qui le conduit à réclamer un pourcentage sur certaines ventes. Cette demande, jugée excessive par la direction d’après Foot Mercato, constitue aujourd’hui l’un des principaux points de blocage dans les échanges entre le club et Habib Beye, alors même que la situation sportive nécessite une clarification rapide pour préparer la suite de la saison.