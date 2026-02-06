La situation devient de plus en plus tendue autour d’Habib Beye. Malgré une position encore compétitive au classement, la dynamique sportive inquiète et les discussions en interne se multiplient. Dans ce contexte instable, Habib Beye n’exclut plus un départ anticipé, mais l’entraîneur rennais ne semble pas disposé à quitter le club sans garanties financières importantes. Entre résultats décevants, négociations sensibles et revendications contractuelles, le dossier Habib Beye pourrait rapidement devenir l’un des plus brûlants du football français dans les prochaines semaines.
Rennes, les demandes hallucinantes d'Habib Beye pour...son départ
- AFP
Habib Beye de nouveau fragilisé à Rennes
Les dernières performances du Stade Rennais ont nettement fragilisé la position d’Habib Beye. Les Bretons restent sur une série préoccupante de quatre rencontres sans succès, marquée notamment par trois lourdes prestations contre Lorient (0-2), Monaco (0-4) et l’Olympique de Marseille en Coupe de France (0-3). Au-delà des résultats, c’est surtout la pauvreté du contenu affiché qui alimente les interrogations autour d’Habib Beye, dont le discours semble moins audible dans le vestiaire. Malgré l’arrivée de recrues telles que Yassir Zabiri, Sebastian Szymanski et Arnaud Nordin, les signaux positifs demeurent limités, renforçant l’incertitude autour de l’avenir d’Habib Beye sur le banc rennais.
- AFP
Habib Beye réclame de folles indemnités à Rennes
Selon les révélations de Foot Mercato, Habib Beye et son entourage ont déjà ouvert la porte à une séparation anticipée avec la direction rennaise. Toutefois, le technicien sénégalais ne souhaite pas quitter son poste sans compensation conséquente, ce qui complique les discussions en cours. L’entraîneur souhaiterait ainsi percevoir l’intégralité de son salaire pour la saison actuelle, mais également celui de l’exercice suivant, estimant que les conditions contractuelles le justifient, notamment dans l’hypothèse d’une qualification européenne du Stade Rennais qui activerait automatiquement l’année optionnelle prévue dans son contrat.
Au-delà de cet aspect salarial, Habib Beye aurait formulé une autre exigence particulièrement sensible pour les dirigeants bretons. L’entraîneur estime avoir joué un rôle déterminant dans la progression et la valorisation de plusieurs jeunes talents récemment transférés, ce qui le conduit à réclamer un pourcentage sur certaines ventes. Cette demande, jugée excessive par la direction d’après Foot Mercato, constitue aujourd’hui l’un des principaux points de blocage dans les échanges entre le club et Habib Beye, alors même que la situation sportive nécessite une clarification rapide pour préparer la suite de la saison.
- AFP
Les transferts au cœur du bras de fer entre Habib Beye et Rennes
Dans cette négociation, Habib Beye met notamment en avant les ventes de Jérémy Jacquet et Mohamed Kader Méïté, respectivement transférés pour environ 72 millions d’euros à Liverpool et 30 millions d’euros à Al-Hilal. L’entraîneur considère que son travail a largement contribué à leur exposition et à leur développement, ce qui motive sa demande de compensation financière. Habib Beye avait d’ailleurs publiquement déclaré : « Peut-être que le Stade Rennais va faire 100 millions d’euros de plus-value sur deux joueurs qui valaient 3 millions il y a six mois. Il faut comprendre ce que ça représente ».
La direction rennaise, de son côté, reste ferme sur ce point et ne semble pas disposée à accorder une telle part sur les transferts, fidèle à une politique économique historiquement centrée sur la formation et la valorisation interne des talents. Le club, régulièrement classé parmi les meilleurs centres de formation français ces dernières années, a construit son modèle sur ces plus-values, comme l’illustrent les ventes passées de Désiré Doué (PSG), Ousmane Dembélé (Dortmund) ou Eduardo Camavinga (Real Madrid). Dans ce contexte, le dossier Habib Beye pourrait rapidement évoluer dans les prochaines semaines, tant les enjeux sportifs et financiers sont désormais étroitement liés.