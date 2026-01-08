Boycott du Trophée des champions, les supporters marseillais brisent le silence

Le PSG et l’Olympique de Marseille s’affrontent ce soir pour le Trophée des champions, mais l’événement peine à mobiliser. Ni excitation particulière, ni engouement massif. À Marseille, l’annonce de cette rencontre délocalisée a rapidement suscité incompréhension et froideur. Le choix du Koweït, ajouté au contexte sportif, a accentué le fossé entre le club et ses groupes de supporters.

Consciente du risque de tribunes clairsemées, la direction olympienne avait tenté une approche. Une proposition ciblée, limitée à 150 supporters, avec un reste à charge de 150 euros par personne, le club prenant en charge le complément. Une main tendue, jugée tardive. Les discussions ont traîné. Les groupes, eux, ont tranché. Refus net.