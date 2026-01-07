PSG - OM : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un Classique aux antipodes, littéralement et figurativement. Ce jeudi soir (19h00, heure française) au Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille s'affrontent pour le Trophée des Champions 2026. Cette 30e édition, délocalisée pour la bonne cause financière (3,5 millions d'euros pour la LFP), cristallise les tensions : boudée par les ultras des deux camps qui ont annulé leurs déplacements, et critiquée ouvertement par Roberto De Zerbi ("Je suis contre cette idée"), elle oppose la logique économique à la passion populaire. Mais sur le terrain, l'enjeu reste entier : le PSG, auréolé de ses six titres en 2025, veut asseoir sa domination, tandis que l'OM, dauphin revanchard, rêve de soulever son premier trophée depuis 2012.

Pronostic PSG - Marseille : La quête d'un premier trophée au Koweit

Le PSG : une voracité sans limite malgré les absences

Côté parisien, l'appétit vient en mangeant. Après une année 2025 historique, les hommes de Luis Enrique, dont le contrat a été blindé, veulent débuter 2026 sur les mêmes bases. Malgré les absences notables d'Hakimi (CAN) et de Kang-in Lee, le PSG peut compter sur un Ousmane Dembélé retrouvé et un Désiré Doué en pleine confiance pour dynamiter la défense marseillaise. "Ce n'est pas une revanche, mais une opportunité",a glissé le technicien espagnol, qui voit dans ce match l'occasion de confirmer la suprématie de son équipe, même à des milliers de kilomètres du Parc des Princes.

L'OM : l'orgueil de De Zerbi et la menace Greenwood

Pour l'OM, ce match est une question d'honneur et de crédibilité. Battus récemment par Nantes mais vainqueurs du PSG au Vélodrome en septembre, les Phocéens savent qu'ils peuvent rivaliser sur un match sec. Roberto De Zerbi, malgré ses réticences sur le lieu, a promis une équipe "féroce". Côté phocéen, tous les espoirs reposent sur Mason Greenwood, meilleur buteur du club et atout numéro un pour faire plier l'ogre parisien. Pour le coach italien, remporter ce trophée serait le meilleur moyen de valider son projet et de redonner le sourire à des supporters frustrés par la distance.

Koweït City, théâtre d'un spectacle aseptisé ?

Dans un stade de 60 000 places qui sonnera peut-être creux sans les chants des virages, ce Classique aura une saveur particulière, celle d'un produit d'exportation. Diffusé dans 154 pays, il doit servir de vitrine à la Ligue 1. Mais sans l'âme des tribunes, c'est sur la pelouse que devra jaillir l'étincelle. Entre un PSG en quête de routine victorieuse et un OM affamé de reconnaissance, le spectacle sportif devra compenser le silence des passionnés restés à quai.

Sur quelle chaine suivre le match Paris Saint-Germain - Marseille

La rencontre entre le PSG et l'OM sera à suivre ce jeudi 8 janvier 2026 à partir de 18h00 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Paris Saint-Germain - Marseille

Super Coupe - Super Coupe Jaber Al-Ahmad International Stadium

Le match entre le PSG et l'OM se tient ce jeudi 8 janvier à partir de 18h00, heure française, au Stade Jaber Al Ahmad International Stadium.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du PSG

Le Paris Saint-Germain aborde le premier choc de l'année avec un effectif solide, malgré quelques absences notables. Jeudi soir, au Stade international Jaber Al-Ahmad de Koweït City, Luis Enrique devrait s’appuyer sur un onze résolument offensif pour défier l’Olympique de Marseille.

En attaque, le trio Désiré Doué – Ousmane Dembélé – Bradley Barcola est pressenti pour débuter, avec pour mission d’imposer un rythme élevé dès l’entame. Derrière eux, un milieu équilibré Vitinha – João Neves – Fabián Ruiz devra assurer la maîtrise technique et la projection. En défense, l’absence d’Achraf Hakimi, retenu à la CAN avec le Maroc, pousse Luis Enrique à reconduire Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit, aux côtés de Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Dans les buts, Lucas Chevalier tient la corde.

Le groupe parisien reste amoindri par les forfaits de Lee Kang-In et Quentin Ndjantou, ainsi que par la blessure de Matveï Safonov, tandis que Hakimi et Ibrahim Mbaye sont absents pour la CAN. Bonne nouvelle en revanche, Martin James fait son retour après maladie, offrant une option supplémentaire au staff. Paris avance concentré, avec l’objectif clair d’ouvrir 2025 par un trophée face à son rival historique.

Infos sur l'équipe de l'OM

L’Olympique de Marseille aborde le Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain avec plusieurs zones d’incertitude, notamment au milieu et en attaque. Fidèle à ses principes, Roberto De Zerbi devrait opter pour un schéma hybride, capable d’évoluer selon les phases de possession, avec des rôles modulables pour certains profils comme Timothy Weah.

Le coach italien doit toutefois composer avec un entrejeu très amoindri. Arthur Vermeeren et Bilal Nadir sont suspendus, tandis que Darryl Bakola reste très incertain après avoir quitté prématurément l’entraînement au Koweït, touché au genou gauche. Dans ce contexte, Pierre-Emile Højbjerg et Geoffrey Kondogbia apparaissent comme des titulaires quasi incontournables.

Derrière, un doute subsiste entre Benjamin Pavard, en délicatesse sur le plan physique, et Murillo pour accompagner Leonardo Balerdi et Facundo Medina. Sur le plan offensif, le suspense demeure en pointe : Pierre-Emerick Aubameyang part avec un léger avantage, mais Amine Gouiri reste une alternative crédible.

Malgré ces absences et incertitudes, De Zerbi a emmené un groupe concerné et compétitif, avec l’ambition claire de contester la suprématie parisienne et de lancer la saison par un signal fort.

