Barça, Robert Lewandowski forfait contre le Real Madrid ?

FC Barcelone vs Real Madrid

Le verdict est tombé pour Robert Lewandowski et c’est loin d’être rassurant pour le Barça à une semaine du choc contre le Real Madrid.

Alors que le sprint final de la saison s’annonce haletant pour le FC Barcelone, une ombre inquiétante plane sur l’attaque blaugrana. Robert Lewandowski, maître à jouer et meilleur buteur du club, pourrait manquer plusieurs échéances majeures à cause d’une blessure contractée ce week-end. À quelques jours de rendez-vous décisifs, son indisponibilité serait un coup dur. Le Clasico contre le Real Madrid approche, la Ligue des champions aussi. Et le doute s’installe : Lewandowski sera-t-il de la partie ?