Barça, Lamine Yamal a surpris le vestiaire

Dans la victoire spectaculaire du Barça contre le Betis (5-3), Lamine Yamal a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets, confirmant ses statistiques solides avec déjà 8 buts et 9 passes décisives en 16 rencontres cette saison. Pourtant, c’est moins ce nouveau but que l’attitude globale de Lamine Yamal qui a retenu l’attention en interne. Le joueur de 18 ans, souvent critiqué pour sa participation limitée au pressing ou pour un certain relâchement défensif, a étonné le staff par son implication sans ballon, selon Marca, cité par Foot Mercato. Cette volonté de se fondre dans le collectif marque une évolution importante dans la trajectoire de Lamine Yamal, dont la communication atypique et les sorties médiatiques régulières ont parfois éclipsé les performances brutes.

Plus surprenant encore, un changement de poste a révélé de nouvelles facettes du jeu de Lamine Yamal. Servi dans un rôle de milieu offensif, une position sur laquelle il n’avait que très peu de repères, Lamine Yamal a su répondre présent avec sérieux et humilité. Pour un joueur habitué aux ailes et aux situations d’un contre un, cette adaptation express a impressionné son entourage sportif. Le staff du Barça, habitué aux fulgurances techniques de Lamine Yamal, ne s’attendait pas à une telle discipline tactique dans l’axe.