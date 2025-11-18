Le dossier qui agite le marché français pourrait connaître un tournant inattendu. Alors qu’aucune porte ne semblait devoir s’ouvrir avant l’été, un scénario bien plus rapide a pris forme, plaçant Ayyoub Bouaddi au cœur d’un bras de fer stratégique entre plusieurs géants européens dont le Paris Saint-Germain. Les positions se déplacent, les intentions se confirment, et un possible mouvement hivernal fait désormais planer un suspense intense.
Ayyoub Bouaddi au PSG, l'énorme rebondissement
Ayyoub Bouaddi, priorité absolue du PSG
Le Paris Saint-Germain a fait d’Ayyoub Bouaddi l’un des axes majeurs de sa prochaine reconstruction au milieu, un choix parfaitement assumé par la direction sportive parisienne. Révélé la saison dernière, Ayyoub Bouaddi s’est imposé comme un élément indispensable du LOSC, notamment grâce à ses prestations remarquées en Ligue des Champions contre des adversaires de référence comme le Real Madrid ou la Juventus Turin. Ces performances ont confirmé l’immense potentiel d’Ayyoub Bouaddi, au point d’en faire l’un des profils prioritaires de Luis Enrique pour renforcer son entrejeu. Selon Paris Team, le PSG a clairement établi que le milieu lillois était sa « priorité » pour le prochain mercato.
Si l’intérêt parisien est prononcé, c’est aussi parce que le LOSC se montre ouvert. Toujours selon la même source, Lille est « prêt à discuter » avec Paris pour un transfert d’Ayyoub Bouaddi, une ouverture qui change totalement la dynamique d’un dossier encore verrouillé il y a quelques semaines. Le club nordiste fait face à une réalité économique : prolonger Ayyoub Bouaddi, sous contrat jusqu’en 2027, semble difficile, et un départ anticipé serait préférable à un risque de perdre son joueur à moindre coût plus tard. Cette approche ouvre la voie à des négociations accélérées.
Lille prêt à négocier pour Ayyoub Bouaddi
Le LOSC ne cache plus sa volonté d’adopter une stratégie claire concernant Ayyoub Bouaddi. L’idée d’un transfert dès janvier 2025 figure parmi les scénarios étudiés, et cela, malgré l’importance sportive du joueur dans l’effectif de Bruno Genesio. Le média Paris Team, cité par Foot01, explique ainsi que Lille, conscient de la valeur grandissante d’Ayyoub Bouaddi, préfère envisager une vente maîtrisée plutôt que de subir une situation contractuelle défavorable. L’enjeu est double : optimiser un futur transfert et sécuriser une rentrée financière cohérente avec la cote actuelle du joueur.
Dans le même temps, la concurrence ne cesse de croître. Le Real Madrid et surtout Manchester United sont également positionnés sur Ayyoub Bouaddi. Mais selon Paris Team, le joueur a une préférence nette : il « rêve » de signer au PSG. Cette inclination personnelle pourrait peser lourd dans le déroulement des négociations, renforçant la position parisienne dans un marché pourtant très compétitif. Pour le club de la capitale, attirer Ayyoub Bouaddi s’inscrit dans une stratégie déjà visible ces derniers mois : miser sur les jeunes talents de Ligue 1, à l’image de Barcola, Doué ou Chevalier.
Ayyoub Bouaddi au PSG dès cet hiver ?
Le dossier prend une nouvelle dimension avec l’hypothèse d’un mouvement dès le mercato d’hiver. D’après Paris Team, « la question n’est plus de savoir si Bouaddi partira, mais plutôt où et quand ». Cette lecture ouvre la porte à un rebondissement considérable : Ayyoub Bouaddi pourrait rejoindre le PSG dès janvier. Le club parisien envisagerait en effet de renforcer immédiatement son milieu afin d’offrir à Luis Enrique une alternative supplémentaire pour la seconde partie de saison. Cette option, jugée improbable il y a peu, est désormais sur la table.
Lille, en revanche, pourrait se montrer bien moins enclin à céder Ayyoub Bouaddi dès cet hiver. Bien que le club soit ouvert à une vente en fin de saison, un départ en janvier représenterait un défi sportif considérable. Toutefois, un élément pourrait tout changer : une offre revue à la hausse. Alors que la valeur estimée d’Ayyoub Bouaddi tourne autour de 30 millions d’euros selon Transfermarkt, un PSG ambitieux pourrait mettre la pression en formulant une proposition difficile à refuser. Le prochain mercato risque ainsi d’être marqué par un bras de fer dont l’épilogue reste incertain.