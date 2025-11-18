Ayyoub Bouaddi au PSG, l'énorme rebondissement

Le LOSC ne cache plus sa volonté d’adopter une stratégie claire concernant Ayyoub Bouaddi. L’idée d’un transfert dès janvier 2025 figure parmi les scénarios étudiés, et cela, malgré l’importance sportive du joueur dans l’effectif de Bruno Genesio. Le média Paris Team, cité par Foot01, explique ainsi que Lille, conscient de la valeur grandissante d’Ayyoub Bouaddi, préfère envisager une vente maîtrisée plutôt que de subir une situation contractuelle défavorable. L’enjeu est double : optimiser un futur transfert et sécuriser une rentrée financière cohérente avec la cote actuelle du joueur.

Dans le même temps, la concurrence ne cesse de croître. Le Real Madrid et surtout Manchester United sont également positionnés sur Ayyoub Bouaddi. Mais selon Paris Team, le joueur a une préférence nette : il « rêve » de signer au PSG. Cette inclination personnelle pourrait peser lourd dans le déroulement des négociations, renforçant la position parisienne dans un marché pourtant très compétitif. Pour le club de la capitale, attirer Ayyoub Bouaddi s’inscrit dans une stratégie déjà visible ces derniers mois : miser sur les jeunes talents de Ligue 1, à l’image de Barcola, Doué ou Chevalier.