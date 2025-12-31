Après une parenthèse de neuf jours loin des terrains, le Paris Saint-Germain a relancé la machine ce mardi après-midi au Campus de Poissy. Une reprise studieuse, encadrée par un Luis Enrique attentif, à l’approche d’un mois de janvier dense et d’un derby déjà dans toutes les têtes.
Reprise au PSG : le point sur les absents et les blessés avant le derby
- AFP
Une reprise collective bien huilée à Poissy
Le rendez-vous était attendu et il n’a souffert d’aucun faux pas. Sous un froid hivernal, les champions d’Europe ont retrouvé les terrains du Campus PSG pour leur première séance collective de l’année. L’effectif s’est présenté à l’heure, appliqué, fidèle à une habitude désormais bien ancrée.
« Cela fait déjà quelques années qu’il n’y a plus de mauvaise surprise le jour de la reprise », rigole un habitué du Campus PSG dans des propos rapportés par le journal Le Parisien.
Après les fêtes, les joueurs avaient suivi un programme individualisé afin de conserver une base athlétique correcte. Résultat : une séance rythmée, avec ballon, et une reprise progressive de l’intensité.
Luis Enrique satisfait de l’état d’esprit
Sur le bord du terrain, Luis Enrique n’a rien laissé au hasard. Le technicien espagnol a observé, corrigé, encouragé. L’entraîneur parisien a surtout apprécié l’attitude de son groupe, concentré mais détendu, heureux de se retrouver avant d’attaquer la seconde partie de la saison 2025-2026.
Les partenaires de Désiré Doué ont affiché une vraie bonne humeur, signe d’un groupe soudé et ambitieux malgré les échéances à venir.
CAN et infirmerie : des absences identifiées
Si la séance a rassemblé la quasi-totalité de l’effectif, deux absences figuraient sur la feuille d’appel. Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye poursuivent leur aventure à la Coupe d’Afrique des nations avec respectivement le Maroc et le Sénégal.
Côté blessures, la prudence reste de mise. Le gardien Matvey Safonov, touché à la main gauche, et l’attaquant Kang-in Lee, gêné à la cuisse gauche, ont poursuivi leur protocole spécifique. Les deux joueurs se remettent de blessures contractées lors de la finale de la Coupe intercontinentale et n’ont pas encore réintégré le groupe.
Quentin Ndjantou, victime d’une blessure aux ischio-jambiers contre Vendée Fontenay, demeure également à l’écart pour plusieurs semaines.
Un derby déjà en ligne de mire
Le calendrier s’accélère rapidement. Les Parisiens s’entraîneront une dernière fois ce mercredi matin à 11 heures avant une journée de repos jeudi 1er janvier. Deux autres séances sont prévues vendredi et samedi afin de préparer la réception du Paris FC dimanche soir au Parc des Princes, coup d’envoi à 20h45.
Trois entraînements pour affiner les réglages avant un derby qui lancera officiellement l’année du PSG.