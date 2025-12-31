Reprise au PSG : le point sur les absents et les blessés avant le derby

Le rendez-vous était attendu et il n’a souffert d’aucun faux pas. Sous un froid hivernal, les champions d’Europe ont retrouvé les terrains du Campus PSG pour leur première séance collective de l’année. L’effectif s’est présenté à l’heure, appliqué, fidèle à une habitude désormais bien ancrée.

« Cela fait déjà quelques années qu’il n’y a plus de mauvaise surprise le jour de la reprise », rigole un habitué du Campus PSG dans des propos rapportés par le journal Le Parisien.

Après les fêtes, les joueurs avaient suivi un programme individualisé afin de conserver une base athlétique correcte. Résultat : une séance rythmée, avec ballon, et une reprise progressive de l’intensité.