L’Olympique Lyonnais affrontait l’AJ Auxerre, dimanche, à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Un match animé en termes d’occasions mais très serré au niveau du score qui n’aura finalement tourné à l’avantage d’aucune des deux équipes.
Auxerre - Lyon : L’OL cale face à l’AJA (0-0)
- AFP
Lyon souffre, Auxerre inefficace
L’OL aura connu beaucoup de difficultés à l’Abbé Deschamps, cet après-midi. Face à une équipe de l’AJA surmotivée, les Gones ont souffert dans tous les compartiments du jeu ou presque. C’est pourtant l’OL qui lançait les hostilités avec une tête de Martin Satriano qui passait à côté des buts de Donovan Léon (37e). Mais Auxerre mettait vite le pied sur le ballon et marquait même dans la foulée sur une frappe de Rudy Matondo dont le but était invalidé pour une faute initiale de Sékou Mara (11e).
Satriano butait à nouveau sur le gardien auxerrois avant que ne commence un long temps fort de l’AJA. Mais les Bourguignons manquaient cruellement de chance et de précision dans le geste. Lassine Sinayoko voyait d’abord son penalty repoussé par Dominik Greif (25e) avant que Matondo ne manque le cadre alors que les buts lui étaient grandement ouverts (30e). Lyon se réveillait un peu en fin de première mi-temps, mais avait la même réussite que les hommes de Christophe Pélissier face au but.
- AFP
L’AJA et l’OL se neutralisent
La seconde mi-temps était nettement mieux du côté de l’OL qui était revenu avec de meilleures intentions. Afonso Moreira obligeait déjà Donovan Léon à sortir une parade sur une tête (48e) avant de voir Corentin Tolisso mettre moins de puissance dans sa frappe pour inquiéter le gardien des locaux (53e). L’AJA repartait dans le sens opposé et faisait passer de nouveaux frissons sur les buts lyonnais, mais Clinton Mata était là pour assurer les arrières de Greif devant Sékou Mara (55e, 61e).
Le gardien rhodanien sortait ensuite un bel arrêt devant Sinayoko (66e), suivi dans la foulée par une parade de Léon face à Vinicius Abner (68e). Le match baissait finalement en intensité et tendait progressivement vers un 0-0. Et c’est bien sur ce score que le duel entre Auxerre et l’OL prenait fin. Un résultat qui n’arrange aucune des deux équipes puisque l’Olympique Lyonnais (6e, 21 pts) ne gagne aucune place au classement alors que l’AJ Auxerre (18e, 8 pts) reste cantonné à la dernière place de Ligue 1.