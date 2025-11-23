Auxerre - Lyon : L’OL cale face à l’AJA (0-0)

L’OL aura connu beaucoup de difficultés à l’Abbé Deschamps, cet après-midi. Face à une équipe de l’AJA surmotivée, les Gones ont souffert dans tous les compartiments du jeu ou presque. C’est pourtant l’OL qui lançait les hostilités avec une tête de Martin Satriano qui passait à côté des buts de Donovan Léon (37e). Mais Auxerre mettait vite le pied sur le ballon et marquait même dans la foulée sur une frappe de Rudy Matondo dont le but était invalidé pour une faute initiale de Sékou Mara (11e).

Satriano butait à nouveau sur le gardien auxerrois avant que ne commence un long temps fort de l’AJA. Mais les Bourguignons manquaient cruellement de chance et de précision dans le geste. Lassine Sinayoko voyait d’abord son penalty repoussé par Dominik Greif (25e) avant que Matondo ne manque le cadre alors que les buts lui étaient grandement ouverts (30e). Lyon se réveillait un peu en fin de première mi-temps, mais avait la même réussite que les hommes de Christophe Pélissier face au but.