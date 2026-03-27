Atlético Madrid, trois profils de Ligue 1 pour succéder à Antoine Griezmann

Dans un premier temps, l’état-major madrilène s’appuie sur ses ressources internes pour envisager l’après Antoine Griezmann. L’attaquant français a paraphé récemment un contrat de deux ans avec Orlando City (MLS) qu’il rejoindra en fin de saison. Certains éléments offensifs déjà présents dans l’effectif sont appelés à franchir un cap, à l’image de recrues récentes ou de joueurs capables d’évoluer entre les lignes. Toutefois, ces options ne convainquent pas totalement sur la durée, notamment en raison d’un manque de régularité ou d’impact dans les grands rendez-vous. Le club sait qu’il devra sans doute compléter ces profils par une recrue d’envergure pour maintenir ses ambitions nationales et européennes.

La solution pourrait également émerger en dehors des options déjà identifiées en interne. D’après AS, les dirigeants madrilènes disposent désormais de moyens financiers renforcés grâce à l’arrivée de l’actionnaire Apollo, ce qui leur permet d’envisager plusieurs pistes sans se limiter à un profil unique. Le départ du Français oblige à repenser l’animation offensive.

Le club pourrait ainsi se tourner vers un véritable avant-centre, capable de peser dans la surface et d’accumuler les buts. Dans cette optique, Lautaro Martinez apparaît comme une cible idéale, d’autant qu’il entretient déjà des automatismes avec Julian Alvarez. Toutefois, l’Inter Milan ne semble pas disposé à ouvrir la porte à un transfert. En parallèle, Strasbourg aurait pu représenter une opportunité avec Joaquin Panichelli, mais la grave blessure de l’attaquant argentin a mis un terme à cette option.