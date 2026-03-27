Le départ annoncé d’un cadre offensif majeur marque toujours un tournant stratégique pour un club ambitieux. À Madrid, la fin d’un cycle se profile et oblige déjà les décideurs à anticiper la suite avec précision. Entre solutions internes et pistes externes, plusieurs profils émergent pour combler ce vide considérable. Mais remplacer un joueur au rôle aussi hybride et décisif reste un casse-tête. Dans cette optique, Antoine Griezmann laisse derrière lui une équation complexe que l’Atlético Madrid tente désormais de résoudre avant le mercato estival.
Atlético Madrid, trois profils de Ligue 1 pour succéder à Antoine Griezmann
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Antoine Griezmann out, l’Atlético Madrid cherche une nouvelle star
Dans un premier temps, l’état-major madrilène s’appuie sur ses ressources internes pour envisager l’après Antoine Griezmann. L’attaquant français a paraphé récemment un contrat de deux ans avec Orlando City (MLS) qu’il rejoindra en fin de saison. Certains éléments offensifs déjà présents dans l’effectif sont appelés à franchir un cap, à l’image de recrues récentes ou de joueurs capables d’évoluer entre les lignes. Toutefois, ces options ne convainquent pas totalement sur la durée, notamment en raison d’un manque de régularité ou d’impact dans les grands rendez-vous. Le club sait qu’il devra sans doute compléter ces profils par une recrue d’envergure pour maintenir ses ambitions nationales et européennes.
La solution pourrait également émerger en dehors des options déjà identifiées en interne. D’après AS, les dirigeants madrilènes disposent désormais de moyens financiers renforcés grâce à l’arrivée de l’actionnaire Apollo, ce qui leur permet d’envisager plusieurs pistes sans se limiter à un profil unique. Le départ du Français oblige à repenser l’animation offensive.
Le club pourrait ainsi se tourner vers un véritable avant-centre, capable de peser dans la surface et d’accumuler les buts. Dans cette optique, Lautaro Martinez apparaît comme une cible idéale, d’autant qu’il entretient déjà des automatismes avec Julian Alvarez. Toutefois, l’Inter Milan ne semble pas disposé à ouvrir la porte à un transfert. En parallèle, Strasbourg aurait pu représenter une opportunité avec Joaquin Panichelli, mais la grave blessure de l’attaquant argentin a mis un terme à cette option.
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Lee, Greenwood et Fernandez-Pardo dans le viseur de l’Atlético
Dans un registre différent, un joueur plus créatif et polyvalent reste également recherché, toujours selon le média espagnol. Ibrahim Maza, performant sous les couleurs du Bayer Leverkusen, suscite notamment de l’intérêt du côté madrilène. Mais il n’est pas le seul sur les tablettes. Selon les informations du média ibérique, cité par Foot Mercato, Kang-in Lee est suivi de près depuis plusieurs mois, avec une attention particulière portée par Mateu Alemany.
Le club espagnol pourrait passer à l’offensive, même si un transfert s’annonce délicat face à la position du PSG.Dans le même temps, Mason Greenwood (OM) figure aussi parmi les profils étudiés, notamment en raison de son expérience passée en Liga avec Getafe.Toujours en Ligue 1, Matias Fernandez-Pardo (LOSC) plaît également pour son potentiel et sa marge de progression. D’autres noms circulent enfin, comme Mohammed Kudus, Ferran Torres ou encore Julian Brandt, preuve que l’Atlético explore de nombreuses pistes afin de trouver le successeur idéal et préparer efficacement l’après-Griezmann.
Enfin, la concurrence s’annonce rude sur ces dossiers, et l’Atlético devra se montrer convaincant pour finaliser l’arrivée d’un successeur digne de ce nom après le départ d’Antoine Griezmann. Entre les exigences financières des clubs vendeurs et la nécessité de trouver un profil immédiatement performant, la marge d’erreur reste faible. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives pour un club madrilène en pleine reconstruction offensive, déterminé à tourner la page tout en restant compétitif au plus haut niveau.