Une page majeure du football européen s’apprête à se tourner. Après des années de fidélité et d’exploits en Liga, Antoine Griezmann s’apprête à relever un tout nouveau défi, loin des standards habituels. Ce départ, longtemps évoqué sans jamais vraiment se concrétiser, est désormais une réalité. Entre ambition personnelle et opportunité de carrière, ce choix marque un tournant stratégique. Derrière cette décision, un projet mûrement réfléchi qui ouvre la porte à une aventure inédite sur un autre continent.
Mercato, Antoine Griezmann file en MLS (Officiel)
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Antoine Griezmann anticipe sa séparation avec l’Atlético Madrid
Sous contrat jusqu’en 2027 après une récente prolongation, Antoine Griezmann a finalement choisi de mettre un terme à son aventure madrilène plus tôt que prévu. Une décision qui peut surprendre au regard de son statut au sein du club, où il restait une figure respectée et un élément clé du vestiaire. Malgré une influence toujours notable, l’attaquant tricolore a estimé que le moment était venu d’ouvrir un nouveau chapitre, après avoir marqué durablement l’histoire des Colchoneros.
Quelques mois auparavant, le club espagnol avait pourtant officialisé sa prolongation en ces termes : « Le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético a prolongé d’une saison son contrat avec le club, qui expire en 2026. Antoine Griezmann et l’Atlético de Madrid ont trouvé un accord pour renouveler le contrat du joueur français jusqu’au 30 juin 2027 ». Une annonce qui laissait penser à une fin de carrière en Espagne, avant ce retournement de situation.
- AFP
Orlando City officialise l’arrivée d’Antoine Griezmann
Courtisé depuis plusieurs semaines, Antoine Griezmann a rapidement trouvé un accord avec Orlando City, concrétisant ainsi son envie de découvrir la Major League Soccer. Ce projet américain n’est pas nouveau pour le joueur, qui évoquait régulièrement son intérêt pour ce championnat et son admiration pour certaines figures qui y ont évolué. L’officialisation est désormais actée, mettant fin aux spéculations autour de son avenir.
Le club floridien a d’ailleurs confirmé la nouvelle avec un communiqué détaillé : « L’Orlando City SC a annoncé aujourd’hui avoir recruté Antoine Griezmann, icône mondiale du football et vainqueur de la Coupe du monde de la FIFA 2018, en provenance de l’Atlético de Madrid, club de la Liga espagnole. L’attaquant français a signé un contrat avec le club qui prendra effet en juillet 2026 et s’étendra jusqu’à la saison 2027-2028, avec une option pour la saison 2028-2029. Griezmann rejoindra les Lions en tant que joueur désigné dès l’ouverture du mercato d’été de la Major League Soccer en juillet, sous réserve de la réussite des examens médicaux et de la réception de son certificat de transfert international et de son visa P-1 ».