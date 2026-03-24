Mercato, Antoine Griezmann file en MLS (Officiel)

Sous contrat jusqu’en 2027 après une récente prolongation, Antoine Griezmann a finalement choisi de mettre un terme à son aventure madrilène plus tôt que prévu. Une décision qui peut surprendre au regard de son statut au sein du club, où il restait une figure respectée et un élément clé du vestiaire. Malgré une influence toujours notable, l’attaquant tricolore a estimé que le moment était venu d’ouvrir un nouveau chapitre, après avoir marqué durablement l’histoire des Colchoneros.

Quelques mois auparavant, le club espagnol avait pourtant officialisé sa prolongation en ces termes : « Le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético a prolongé d’une saison son contrat avec le club, qui expire en 2026. Antoine Griezmann et l’Atlético de Madrid ont trouvé un accord pour renouveler le contrat du joueur français jusqu’au 30 juin 2027 ». Une annonce qui laissait penser à une fin de carrière en Espagne, avant ce retournement de situation.