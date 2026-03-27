Verdict confirmé pour Joaquin Panichelli, terrible nouvelle pour Strasbourg

Le pire semblait redouté, il est désormais confirmé. À un moment charnière de la saison, une nouvelle brutale est venue frapper de plein fouet le RC Strasbourg en pleine dynamique et un Joaquin Panichelli au sommet de son art. Entre ambitions européennes, course en championnat et rêve international, tout bascule en quelques instants. Une absence qui pourrait laisser des traces profondes, bien au-delà des terrains.

Joaquin Panichelli forfait pour le reste de la saison

Le diagnostic est tombé pour Joaquin Panichelli, et il est sans appel. Selon la sélection argentine, citée par RMC Sport, l’attaquant du Racing Club de Strasbourg souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, une blessure lourde qui met un terme prématuré à sa saison. Touché lors d’un entraînement avec la sélection argentine avant un match amical face à la Mauritanie, le joueur de 23 ans ne participera ni à la fin de l’exercice en club ni à la Coupe du monde prévue cet été. « Bon courage, Joaco ! On est avec toi », a écrit l’Albiceleste sur X.

Cette absence représente un coup dur pour Strasbourg, tant Joaquin Panichelli s’était imposé comme l’arme offensive principale de l’équipe. Meilleur buteur actuel de Ligue 1 avec 16 réalisations en 27 rencontres, l’attaquant réalisait une saison remarquable depuis son arrivée l’été dernier. Sa dernière prestation, marquée par un doublé décisif face à Nantes (2-3), avait encore confirmé son importance dans le dispositif alsacien.

Strasbourg contraint de se réinventer sans Joaquin Panichelli

Au niveau international, Joaquin Panichelli voyait également sa carrière prendre une nouvelle dimension. Appelé récemment avec l’Argentine après des performances convaincantes en club, il s’apprêtait à s’inscrire durablement dans le groupe dirigé par Lionel Scaloni. Mais ce coup d’arrêt brutal rappelle aussi un passé douloureux, puisque le joueur avait déjà été victime d’une rupture des ligaments croisés, au genou gauche cette fois, en 2023.









Avec l’absence de Joaquin Panichelli, le club alsacien va devoir revoir ses plans pour la fin de saison, notamment en Ligue Conférence où il reste engagé. Perdre son meilleur finisseur à ce stade de la compétition complique sérieusement les ambitions européennes.