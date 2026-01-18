PSG : Lee Kang-in à Madrid, le transfert que personne n'attendait

Les départs de Javi Galan, Conor Gallagher et Giacomo Raspadori impliquent le besoin d'un nouvel ailier gauche, d'un milieu défensif et d'un attaquant, et des efforts sont actuellement déployés sur chaque secteur.

Le milieu de terrain est la priorité pour le moment, mais le renforcement de la défense et de l'attaque est tout aussi important. Concernant cette dernière, des cibles ont déjà été identifiées, et un favori a été désigné.

Selon Diario AS, l'Atlético est très intéressé par la signature de Lee Kang-in, et des discussions entre les deux clubs sont déjà en cours. Le directeur sportif Mateu Alemany était à Paris ces derniers jours et a assisté à la victoire 3-0 du Paris Saint-Germain contre Lille vendredi, un match auquel l'international sud-coréen n'a pas participé.

Lee est actuellement indisponible en raison d'une légère blessure, mais il sera de retour sur les terrains avant la fin du mois. L'Atlético ne considère pas l'absence actuelle de Lee comme un obstacle, puisqu'ils ont passé une offre. Grâce aux bonnes relations entretenues avec le PSG, un accord devrait être trouvé dans les prochains jours.

Le PSG compte sur Lee, et rien ne garantit donc qu'un transfert se concrétisera. Dans ce cas, l'Atlético est prêt à se tourner vers un autre attaquant de Ligue 1 : Matias Fernandez-Pardo. Selon le quotidien AS, les Colchoneros ont ravivé l'intérêt qu'ils avaient manifesté cet été, et un accord semble désormais bien plus envisageable.

Il sera intéressant de voir qui l'Atlético finira par recruter, mais les deux joueurs constitueraient des renforts de choix pour l'équipe de Simeone – certainement plus que Raspadori l'été dernier.