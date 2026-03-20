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L'Atlético de Madrid envisagerait de recruter Mason Greenwood cet été, alors que Diego Simeone lorgne sur une star de Marseille
Simeone cherche à renforcer son attaque
L'Atlético se prépare à un été marqué par d'importants changements au sein de son attaque. La légende du club, Antoine Griezmann, ayant récemment décliné une offre du club de MLS Orlando City, le sentiment gagne du terrain au Metropolitano que la période légendaire du Français dans la capitale espagnole pourrait enfin toucher à sa fin. Ce départ potentiel a contraint Simeone et l'équipe de recrutement de l'Atlético à écumer le marché à la recherche de talents d'élite capables de prendre la relève.
Selon des informations de Cadena SER, Greenwood s'est imposé comme un candidat sérieux pour les Rojiblancos. Le club admire depuis longtemps ce joueur de 24 ans, depuis son prêt réussi en Liga avec Getafe. Bien qu'un transfert ne se soit pas concrétisé à l'époque, l'Atlético a continué à suivre de près ses progrès en France.
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Une forme exceptionnelle en Ligue 1
Depuis son arrivée à Marseille, l'ancien joueur de Manchester United est en grande forme. Greenwood occupe actuellement la tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec 15 buts. Avec 25 buts et huit passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues cette saison, ses performances font de lui l'un des attaquants les plus prolifiques du football européen. Sa familiarité avec le climat et le mode de vie espagnols est considérée comme un atout majeur. Au cours de sa saison à Getafe, il aurait été très satisfait de sa vie à Madrid. Ce facteur de confort pourrait jouer un rôle décisif si l'Atlético décidait de concrétiser son intérêt, car le club recherche un joueur capable d'être immédiatement opérationnel dans le système exigeant de Simeone.
Remplaçant potentiel d'Alvarez
Ce lien avec Greenwood intervient alors que les spéculations vont bon train quant à l'avenir de Julian Alvarez. Bien que l'Atlético ait publiquement affirmé que le champion du monde argentin n'était pas à vendre, des rumeurs persistent selon lesquelles Barcelone serait intéressé par un transfert qui pourrait impliquer des échanges de joueurs. Si Alvarez venait à partir, cela laisserait un vide considérable dans l'attaque de l'Atlético, que Greenwood pourrait potentiellement combler.
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La concurrence des autres équipes européennes
Obtenir la signature de Greenwood ne sera pas chose facile, compte tenu de son importance dans le projet actuel de Marseille. Cependant, la perspective de revenir à Madrid et de se battre pour remporter des titres prestigieux en Liga et en Ligue des champions pourrait s'avérer séduisante pour l'attaquant. Les Rojiblancos ne sont toutefois pas la seule équipe intéressée par les services du joueur de 24 ans : la Juventus, club de Serie A, serait également désireuse de recruter l'attaquant cet été.
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