L'Atlético de Madrid envisagerait de recruter Mason Greenwood cet été, alors que Diego Simeone lorgne sur une star de Marseille

L'Atlético se prépare à un été marqué par d'importants changements au sein de son attaque. La légende du club, Antoine Griezmann, ayant récemment décliné une offre du club de MLS Orlando City, le sentiment gagne du terrain au Metropolitano que la période légendaire du Français dans la capitale espagnole pourrait enfin toucher à sa fin. Ce départ potentiel a contraint Simeone et l'équipe de recrutement de l'Atlético à écumer le marché à la recherche de talents d'élite capables de prendre la relève.

Selon des informations de Cadena SER, Greenwood s'est imposé comme un candidat sérieux pour les Rojiblancos. Le club admire depuis longtemps ce joueur de 24 ans, depuis son prêt réussi en Liga avec Getafe. Bien qu'un transfert ne se soit pas concrétisé à l'époque, l'Atlético a continué à suivre de près ses progrès en France.