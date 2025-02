Arsenal vs Manchester City

Arsenal a infligé une lourde correction à Manchester City (5-1) et confirme son ascension. Guardiola et ses hommes n’ont jamais existé à l’Emirates.

Il y a des victoires qui marquent une saison et d’autres qui redéfinissent un rapport de force. Arsenal n’a pas seulement battu Manchester City ce dimanche à l’Emirates (5-1), il l’a humilié, l’a dissous, l’a anéanti. Il y avait une hiérarchie en Premier League depuis des années, une distinction claire entre le maître et l’élève, entre Guardiola et Arteta. Ce soir, elle a volé en éclats.