Après le Clásico, le Barça réagit et s'impose face à Elche

Il y a des entraîneurs courageux, et puis il y a ceux qui sont téméraires. Eder Sarabia, le coach d'Elche, fait partie de la seconde catégorie. En décidant de venir presser très haut, de jouer de manière trop ambitieuse face à un géant blessé, il a signé l'arrêt de mort de son équipe. Le Barça de Flick n'attendait que ça. Douze minutes. C'est le temps qu'il a fallu aux Catalans pour plier le match. D'abord par Lamine Yamal, servi par Balde, qui concluait d'un plat du pied soyeux (9e). Puis par Ferran Torres, sur une offrande de Fermín López, qui crucifiait Iñaki Peña (12e). 2-0. Le match était déjà terminé.