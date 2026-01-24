À la veille d’un déplacement délicat à Villarreal pour la 21e journée de Liga, le Real Madrid a vu surgir une polémique inattendue. En quelques heures, une information virale a semé le doute autour de Trent Alexander-Arnold, annoncé sur le départ après un échange tendu avec son entraîneur Álvaro Arbeloa. Une version des faits qui ne résiste pas longtemps à l’examen.
Alexander-Arnold renvoyé par Álvaro Arbeloa du Real Madrid, la vérité éclate
Une rumeur spectaculaire née à la veille de Villarreal - Real Madrid
Tout est parti d’Angleterre. Ces dernières heures, plusieurs médias ont évoqué une discussion franche entre Álvaro Arbeloa et Trent Alexander-Arnold. Selon ces récits, le technicien madrilène aurait signifié à son joueur qu’il ne comptait plus sur lui, l’invitant à se chercher une nouvelle destination. L’information a aussitôt enflammé les réseaux, relançant les débats sur l’avenir du latéral, qui a débarqué au Real Madrid l’été dernier en provenance de Liverpool.
Dans les faits, la scène n’a rien de conflictuel. Une discussion a bien eu lieu, mais son contenu diffère totalement de ce qui a circulé.
Arbeloa rassure, le Real maintient sa ligne
Selon les informations du quotidien AS, Álvaro Arbeloa n’a jamais remis en question la place de Trent Alexander-Arnold dans le projet madrilène. L’échange évoqué servait uniquement à faire un point médical précis sur sa convalescence, tout en lui témoignant un soutien clair.
Le staff suit avec attention l’évolution du défenseur anglais, dont le retour approche. L’objectif reste identique : une reprise progressive, sans précipitation, afin de l’intégrer à nouveau dans le onze de départ dans les meilleures conditions possibles.
Un investissement assumé et un rôle intact
Le Real Madrid ne change pas de cap. Le club a parié sur le long terme en attirant l’ancien joueur de Liverpool, longtemps considéré comme l’un des meilleurs latéraux de la planète. Cette confiance demeure intacte.
Avant sa blessure, Alexander-Arnold avait déjà montré l’impact qu’il pouvait avoir, tant par son volume de jeu que par sa qualité de relance. Des prestations qui confirment l’idée initiale du recrutement et renforcent la patience du staff.
Des rumeurs récurrentes mais un objectif clair
Ce n’est pas la première fois que le nom de Trent Alexander-Arnold circule loin de Madrid. Plus tôt dans la saison, certains médias avaient déjà évoqué un retour en Premier League, avec Manchester City en point de chute supposé. Des hypothèses sans fondement.
Le joueur reste focalisé sur un seul but : réussir sous le maillot blanc et aider le Real Madrid à jouer les deux titres encore accessibles cette saison.
Un retour imminent après une longue absence
Éloigné des terrains depuis début décembre 2025, Alexander-Arnold soigne une lésion musculaire au fémoral de la cuisse gauche. Cette blessure l’a tenu à l’écart pendant près de deux mois. Son retour à l’entraînement collectif se rapproche et une réapparition en compétition figure désormais dans les plans à très court terme.
La tempête médiatique se dissipe. À Madrid, le message reste limpide : Trent Alexander-Arnold fait toujours partie de l’avenir. Voilà qui est bien clair.