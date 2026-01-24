Alexander-Arnold renvoyé par Álvaro Arbeloa du Real Madrid, la vérité éclate

Tout est parti d’Angleterre. Ces dernières heures, plusieurs médias ont évoqué une discussion franche entre Álvaro Arbeloa et Trent Alexander-Arnold. Selon ces récits, le technicien madrilène aurait signifié à son joueur qu’il ne comptait plus sur lui, l’invitant à se chercher une nouvelle destination. L’information a aussitôt enflammé les réseaux, relançant les débats sur l’avenir du latéral, qui a débarqué au Real Madrid l’été dernier en provenance de Liverpool.

Dans les faits, la scène n’a rien de conflictuel. Une discussion a bien eu lieu, mais son contenu diffère totalement de ce qui a circulé.