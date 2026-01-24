Trent Alexander-Arnold Real Madrid 2025getty
Patrick Tchanhoun

Alexander-Arnold renvoyé par Álvaro Arbeloa du Real Madrid, la vérité éclate

Une rumeur a enflammé l’Espagne. Mais derrière le bruit, une réalité bien différente entoure Trent Alexander-Arnold.

À la veille d’un déplacement délicat à Villarreal pour la 21e journée de Liga, le Real Madrid a vu surgir une polémique inattendue. En quelques heures, une information virale a semé le doute autour de Trent Alexander-Arnold, annoncé sur le départ après un échange tendu avec son entraîneur Álvaro Arbeloa. Une version des faits qui ne résiste pas longtemps à l’examen.

LaLiga
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
0