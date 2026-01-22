Trent Alexander-Arnold, le cauchemar

L'ancien défenseur de Liverpool aurait été invité à se trouver un nouveau club. L'international anglais avait rejoint l'Espagne en 2025 après l'expiration de son contrat à Anfield, mais il a connu des difficultés au Santiago Bernabéu et est désormais considéré comme indésirable.

Le Real avait déboursé une somme modique l'été dernier pour s'attacher les services d'un joueur en fin de contrat, dans le but de l'intégrer à son effectif pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Alexander-Arnold a fait ses débuts avec les Merengues lors de cette compétition, et de grandes attentes pesaient sur lui.

À Liverpool, ce joueur de 27 ans au style flamboyant s'est forgé une réputation qui a révolutionné le rôle d'un latéral. Aussi à l'aise en phase offensive qu'en phase défensive, le natif de Merseyside a transformé le football moderne.

Le Real Madrid souhaitait, à juste titre, acquérir ce profil, Alexander-Arnold étant pressenti pour s'intégrer parfaitement à leurs plans, offrant une option supplémentaire dans la relance et des ballons à distribuer aux redoutables attaquants Kylian Mbappé et Vinicius Junior.

Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, les blessures n'ayant fait qu'aggraver la situation d'Alexander-Arnold. Il n'a disputé que 11 matchs avec le Real cette saison, le dernier remontant au 3 décembre.

Selon El Nacional, la situation à Madrid est « à un point de non-retour ». L'entraîneur intérimaire des Merengues, Alvaro Arbeloa, aurait informé Alexander-Arnold qu'il « ne fait pas partie des plans de l'équipe ».

On reproche à Alexander-Arnold d'avoir révélé ses faiblesses défensives, tandis que son jeu offensif n'a pas apporté le déséquilibre ni la précision attendus. Le staff technique du Bernabéu estime que l'Anglais ne s'est jamais pleinement adapté, malgré la présence à ses côtés de son compatriote et ami proche, Jude Bellingham.