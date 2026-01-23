Real Madrid : une bonne et une mauvaise nouvelle

L'équipe d'Álvaro Arbeloa, deuxième du classement, a éprouvé des difficultés à La Ceramica ces dernières saisons, et avec le Sous-marin jaune actuellement en tête du classement, la rencontre s'annonce comme un nouveau test difficile pour les Merengues.

Heureusement pour le Real Madrid, l'effectif est relativement épargné par les blessures avant ce match, et notamment grâce au retour de Raúl Asencio, dont la participation à Vila-Real était incertaine. Sorti sur blessure à la jambe à la mi-temps contre l'AS Monaco, il devrait, selon Marca, figurer dans le groupe d'Arbeloa pour cette rencontre.

En revanche, la situation est plus incertaine concernant Rodrygo Goes. À l'instar d'Asencio, il a participé à une partie de l'entraînement de jeudi avec ses coéquipiers, mais sa participation face à Villarreal reste incertaine. Il a manqué les deux derniers matchs contre Levante et Monaco en raison d'une blessure musculaire et n'est pas encore complètement rétabli.

Autre nouveauté de la séance de jeudi : le retour de Brahim Diaz, tout juste remis de la déception de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 perdue face au Maroc. Le joueur de 26 ans, auteur d'un penalty manqué lors de cette rencontre, devrait être disponible pour la rencontre de samedi, désireux d'oublier rapidement cette désillusion à Rabat.

Le match de ce week-end sera un véritable test pour savoir si le Real Madrid a progressé depuis l'arrivée d'Arbeloa à la place de Xabi Alonso. Une défaite à La Ceramica porterait un nouveau coup dur à leurs espoirs de titre en Liga, d'autant plus que Barcelone affronte le Real Oviedo, menacé de relégation, dimanche.