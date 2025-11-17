À l’approche de ses 38 ans, Karim Benzema entretient le mystère autour de son avenir, oscillant entre une prolongation à Al-Ittihad et un éventuel retour sur le continent européen. Mais derrière cette incertitude sportive, l’attaquant français a levé une partie du voile : il connaît désormais la date à laquelle il compte mettre un terme à sa carrière. Une déclaration mesurée, teintée d’ambition, qui laisse entrevoir une volonté claire de poursuivre encore un temps au plus haut niveau.
Al-Ittihad, Karim Benzema annonce une date pour sa retraite
- Getty Images Sport
Karim Benzema entretient le flou sur son avenir immédiat
Karim Benzema, sous contrat avec Al-Ittihad jusqu’en juin 2026, n’a toujours pas tranché quant à sa prochaine destination. À ce stade, l’ancien avant-centre du Real Madrid laisse toutes les portes ouvertes, reconnaissant que son avenir dépend encore de discussions internes. L'attaquant, arrivé à Djeddah il y a deux ans et demi, rappelle que son choix n’est pas arrêté, confirmant son indécision dans un entretien accordé au média AS. Interrogé sur son état d’esprit, Karim Benzema affirme : "Pour l’instant, je me sens très bien ici. Tout le monde est très gentil avec moi, les joueurs, les supporters, l’entraîneur, les gens qui travaillent ici…".
Le Français ne cache pas son attachement à Al-Ittihad, tout en demeurant attentif à l’évolution du club. Il ajoute : "Je regarde les matchs du Real Madrid et la Ligue des champions. La Ligue des champions, c’est magique. La fin de mon contrat approche ici, c’est vrai. Je ne peux pas encore dire si je vais rester ou partir, ça dépend de beaucoup de choses." Ce discours illustre parfaitement l’équilibre précaire dans lequel se trouve Karim Benzema : partagé entre son confort actuel et l’attrait irrésistible du très haut niveau européen.
- Getty Images Sport
Vers une retraite en 2027 pour Karim Benzema ?
Si Karim Benzema se montre indécis sur son club futur, il n’hésite pas en revanche à fixer un horizon précis pour sa retraite. Le Ballon d’Or 2022 explique qu’il ne compte pas mettre un terme à sa carrière dans l’immédiat, et s’autorise même plusieurs saisons supplémentaires. Il déclare ainsi : "En décembre, j’aurai 38 ans. Je me vois encore jouer au football pendant deux ans. Physiquement, je vais bien. Je travaille beaucoup et je joue au football. J’aime le football, j’aime ça." Une affirmation qui confirme son refus catégorique d’arrêter dans les prochains mois.
Cette projection chronologique s’inscrit dans la continuité du discours de Karim Benzema, qui se sait encore compétitif. Il insiste sur son état physique, sur son plaisir intact, et sur son investissement quotidien dans un championnat qu’il juge en progression constante. Pour Al-Ittihad, cette annonce représente un signal fort : l’attaquant envisage une poursuite de sa carrière, et attend désormais un positionnement clair de ses dirigeants concernant le projet sportif des prochaines saisons.
- Getty Images Sport
Karim Benzema ferme la porte à un retour en Europe
Karim Benzema assure qu’aucune décision ne sera prise avant un échange approfondi avec les responsables d’Al-Ittihad. Le Français reconnaît la nécessité d’une discussion en interne : "On verra bien ce qui se passera, ce que le club en pense. On va parler en face-à-face et voir ce qu’ils en pensent." Une manière d’affirmer que sa priorité reste le dialogue avec sa direction avant tout choix définitif. Toutefois, Karim Benzema admet également que la situation ne manque pas d’alternatives.
Il confirme en effet l’existence d’approches venues d’Europe. Le joueur précise : "Le mieux pour moi est de continuer ici, mais pas juste pour rester une année ou deux de plus. Je pense que le niveau du championnat s’améliore de plus en plus. Je suis ici depuis trois ans et ça continue de progresser. C’est vrai que j’ai des propositions en Europe. Je dois tout examiner, bien choisir et voir où je me sens bien, sans oublier que je suis à l’aise ici et que je reçois l’affection de tous. On verra bien. En tout cas, je ne vais pas arrêter le football dans six mois."