Al-Ittihad, Karim Benzema annonce une date pour sa retraite

Karim Benzema, sous contrat avec Al-Ittihad jusqu’en juin 2026, n’a toujours pas tranché quant à sa prochaine destination. À ce stade, l’ancien avant-centre du Real Madrid laisse toutes les portes ouvertes, reconnaissant que son avenir dépend encore de discussions internes. L'attaquant, arrivé à Djeddah il y a deux ans et demi, rappelle que son choix n’est pas arrêté, confirmant son indécision dans un entretien accordé au média AS. Interrogé sur son état d’esprit, Karim Benzema affirme : "Pour l’instant, je me sens très bien ici. Tout le monde est très gentil avec moi, les joueurs, les supporters, l’entraîneur, les gens qui travaillent ici…".

Le Français ne cache pas son attachement à Al-Ittihad, tout en demeurant attentif à l’évolution du club. Il ajoute : "Je regarde les matchs du Real Madrid et la Ligue des champions. La Ligue des champions, c’est magique. La fin de mon contrat approche ici, c’est vrai. Je ne peux pas encore dire si je vais rester ou partir, ça dépend de beaucoup de choses." Ce discours illustre parfaitement l’équilibre précaire dans lequel se trouve Karim Benzema : partagé entre son confort actuel et l’attrait irrésistible du très haut niveau européen.