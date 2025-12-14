AC Milan, les exigences lunaires de Mike Maignan

Depuis son arrivée en provenance de Lille, Mike Maignan s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens d’Europe. Décisif dans les grands rendez-vous et constant dans ses performances, Mike Maignan est devenu un élément central du projet sportif de l’AC Milan. À 30 ans, l’international français affiche toujours un niveau de jeu élevé, ce qui explique l’urgence ressentie par les dirigeants milanais à sécuriser son avenir contractuel.

Car la situation contractuelle de Mike Maignan inquiète en interne. En juin 2026, le gardien pourra quitter librement l’AC Milan s’il n’est pas prolongé. Un scénario que le club veut absolument éviter, encore marqué par le traumatisme du départ de Gianluigi Donnarumma sans indemnité. Conscients de l’intérêt croissant de plusieurs cadors européens pour Mike Maignan, les dirigeants rossoneri savent qu’ils jouent contre-la-montre.