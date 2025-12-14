Le temps presse et le dossier devient brûlant à Milan. Pilier de l’AC Milan et référence à son poste, Mike Maignan se retrouve au cœur d’un feuilleton contractuel aux allures de bras de fer. À l’approche d’une échéance décisive, le club lombard tente d’anticiper un scénario catastrophe déjà vécu par le passé. Mais face à des exigences jugées démesurées, l’avenir de Mike Maignan à San Siro n’a jamais semblé aussi incertain.
AC Milan, les exigences lunaires de Mike Maignan
Mike Maignan fait peur à l’AC Milan
Depuis son arrivée en provenance de Lille, Mike Maignan s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens d’Europe. Décisif dans les grands rendez-vous et constant dans ses performances, Mike Maignan est devenu un élément central du projet sportif de l’AC Milan. À 30 ans, l’international français affiche toujours un niveau de jeu élevé, ce qui explique l’urgence ressentie par les dirigeants milanais à sécuriser son avenir contractuel.
Car la situation contractuelle de Mike Maignan inquiète en interne. En juin 2026, le gardien pourra quitter librement l’AC Milan s’il n’est pas prolongé. Un scénario que le club veut absolument éviter, encore marqué par le traumatisme du départ de Gianluigi Donnarumma sans indemnité. Conscients de l’intérêt croissant de plusieurs cadors européens pour Mike Maignan, les dirigeants rossoneri savent qu’ils jouent contre-la-montre.
Milan prêt à faire un effort financier conséquent pout Maignan
Selon les révélations de La Gazzetta dello Sport, l’AC Milan a décidé de passer à l’action pour tenter de convaincre Mike Maignan. Le club lombard serait disposé à lui proposer un nouveau contrat assorti d’un salaire annuel net estimé à 5 millions d’euros, primes comprises. Une augmentation significative pour Mike Maignan, dont les émoluments actuels avoisinent les 2,8 millions d’euros nets par saison.
Cet effort financier témoigne de l’importance accordée à Mike Maignan dans la hiérarchie sportive de l’AC Milan. En doublant quasiment son salaire, les dirigeants espéraient envoyer un signal fort à leur gardien. Mais malgré cette proposition revue à la hausse, le clan de Mike Maignan ne se montrerait pas satisfait, estimant que la valeur du joueur sur le marché justifie des prétentions bien supérieures.
Les folles réclamations de Mike Maignan à l’AC Milan
Toujours selon la presse italienne, l’entourage de Mike Maignan réclamerait un salaire net annuel proche des 8 millions d’euros. Une somme considérable qui placerait Mike Maignan parmi les gardiens les mieux rémunérés au monde. À titre de comparaison, ce montant le positionnerait à un niveau équivalent, voire supérieur, à certains cadres de clubs européens majeurs à son poste.
Ces exigences s’expliquent par le contexte du marché. En tant que futur agent libre potentiel, Mike Maignan dispose d’un pouvoir de négociation renforcé. Sans indemnité de transfert à verser, les clubs intéressés peuvent se montrer plus généreux sur le plan salarial. Une réalité que connaissent parfaitement des formations comme Chelsea ou le Bayern Munich, régulièrement citées parmi les prétendants de Mike Maignan.
Un avenir toujours en suspens pour Mike Maignan
Face à cette situation, l’AC Milan se retrouve à un carrefour stratégique. Accepter les demandes de Mike Maignan représenterait un effort financier conséquent, susceptible de bouleverser la grille salariale du club. Refuser, en revanche, exposerait Milan au risque de voir Mike Maignan négocier librement avec d’autres écuries dans les prochains mois.
Pour l’instant, aucune rupture n’est actée, mais les discussions s’annoncent tendues. Mike Maignan reste concentré sur ses performances sportives, tandis que les dirigeants milanais tentent de trouver un compromis acceptable. Une chose est certaine, le dossier Mike Maignan sera l’un des feuilletons majeurs à suivre du côté de l’AC Milan dans les semaines à venir.