Maignan en Premier League, le tansfert pharaoniqe

Cependant, les Blues doivent d'abord libérer une place dans leur effectif et envisagent de se séparer de Filip Jorgensen. Le joueur de 23 ans n'a pas encore été titularisé en Premier League sous les ordres d'Enzo Maresca et pourrait quitter le club à la fin de la saison.

Maignan prêt à quitter Milan

Maignan devrait quitter l'AC Milan l'été prochain, car il ne signera pas de nouveau contrat, selon Sky Sport Suisse. Chelsea est au courant des intentions de Maignan et est donc prêt à intensifier son intérêt pour le portier. Jorgensen pourrait être sacrifié pour faire de la place à Maignan, les Blues envisageant « sérieusement » de trouver un autre club pour l'international danois. Maignan serait désireux de rejoindre la Premier League et est ouvert à la discussion avec Chelsea. La Juventus de Turin serait également intéressée par le gardien et figurerait parmi les prétendants.

Jorgensen a rejoint Chelsea à l'été 2024, signant un contrat de sept ans pour un montant de 24,5 millions d'euros (20 millions de livres sterling). Arsenal, Liverpool et Manchester City étaient également intéressés par le gardien, mais il a finalement opté pour Stamford Bridge. Pourtant, il n'a disputé qu'un seul match avec les Blues cette saison et a été averti qu'il devait jouer plus régulièrement s'il voulait être le numéro un du Danemark lors de la Coupe du Monde 2026. Le Danemark n'a pas obtenu la qualification directe pour le tournoi de l'été prochain en Amérique du Nord, mais participe aux barrages et affrontera la Macédoine du Nord en mars. Une victoire lors de ce match lui permettrait d'accéder à la finale contre la Tchécoslovaquie ou l'Irlande.