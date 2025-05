51 ans d’attente : Bologne renverse Milan et entre dans l’histoire

Milan AC vs Bologne

Une soirée romaine aux allures de résurrection : Bologne terrasse Milan et retrouve les sommets, cinquante-et-un ans après son dernier trophée.

Il y a des soirs où le passé cesse d’être un poids pour redevenir une fierté. Où un club endormi dans les replis du temps rouvre les portes de la lumière. Ce mercredi à Rome, le stade Olympique a vu Bologne refaire surface, réapparaître là où nul ne l’attendait. Cinquante et un ans après son dernier sacre, les Rossoblù ont soulevé la Coupe d’Italie. Une victoire limpide, grave et maîtrisée (1-0), face à un Milan sans idées ni révolte. Et le football, une fois n’est pas coutume, a rendu justice aux audacieux.