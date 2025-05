Milan AC vs Bologne

Même en cas de victoire face à Bologne, le Milan AC se prépare à un été mouvementé avec plusieurs cadres poussés vers la sortie.

Il y a tout juste un an, la Juventus se séparait de Massimiliano Allegri dans des circonstances houleuses, deux jours après avoir remporté la Coupe d’Italie. Si l’on en croit les dernières rumeurs, l’histoire pourrait bien se répéter ce mercredi soir du côté de Milan : quel que soit le résultat de la finale contre Bologne, Sergio Conceição et le club lombard seraient déjà promis à une séparation.

Une défaite acterait logiquement la fin de son mandat. Bien que lié par contrat jusqu’en 2026, Conceição pourrait être remercié dès cet été, notamment si le Milan AC termine une saison de Serie A catastrophique sans le moindre trophée. Mais même en cas de succès – qui viendrait s’ajouter à la Supercoupe d’Italie remportée quelques jours après son arrivée en janvier – plusieurs sources assurent que le technicien portugais envisage sérieusement de démissionner, lassé des remises en question permanentes autour de son avenir… et des rumeurs insistantes annonçant Allegri comme son potentiel successeur.

Pour l’instant, l’intéressé botte en touche, affirmant qu’il parlera « en temps voulu ». Mais une chose semble acquise : avec l’arrivée annoncée d’un nouveau directeur sportif, Conceição ne devrait pas entamer la saison prochaine sur le banc du Milan.

Le vrai bouleversement, toutefois, se prépare en coulisses. Huitième de Serie A et quasiment hors course pour la Ligue des champions, le club se dirige vers un été de grands bouleversements. Si les nombreux joueurs prêtés sont appelés à plier bagage, la grande inquiétude des tifosi concerne plutôt les cadres comme Rafael Leão ou Théo Hernandez, dont les ventes pourraient financer une refonte complète – et coûteuse – d’un effectif qui était censé jouer le Scudetto cette saison…