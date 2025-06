125 M€, une révolution : qui gagne, qui perd dans l’opération Wirtz ?

Les champions d’Angleterre frappent fort avec la signature de Wirtz, un prodige capable d’emmener Liverpool encore plus haut.

« C’est probablement le meilleur joueur d’Europe actuellement », a lancé l’ancien milieu de Liverpool Dietmar Hamann dans le podcast Aldo Meets, après que le transfert à 116 millions de livres sterling (soit 159 millions de dollars) de Florian Wirtz vers Anfield a été largement relayé. « Il jouait dans une équipe qui était 16e ou 17e quand [Xabi] Alonso a pris les commandes, ils finissent par remporter le titre la saison suivante, puis terminent deuxièmes cette année. Le plus grand artisan de cette transformation, c’est Florian Wirtz. Il est exceptionnel. »

Interrogé sur la capacité du joueur à s’imposer rapidement en Premier League, Hamann a poursuivi : « Ce qui me fait penser qu’il va réussir, c’est qu’il sait se défendre tout seul. C’est un gamin de la rue. Il ne fuira pas le combat. » Autrement dit, Wirtz est un détonateur… avec du caractère. Liverpool a cassé sa tirelire pour devancer le Bayern Munich, le Real Madrid et Manchester City sur ce dossier, mais ce pari pourrait rapporter gros.

Il y a trois ans et demi, Wirtz a subi une rupture du ligament croisé antérieur lors d’un match de Bundesliga face à Cologne. Dix mois de rééducation ont suivi, dans la douleur. Certains craignaient que sa carrière ne s’éteigne avant même d’avoir réellement commencé. Mais sous la houlette de Xabi Alonso, le meneur de jeu a défié tous les pronostics et a porté Leverkusen vers la période la plus faste de son histoire.

La qualité technique et la force mentale que Wirtz a démontrées à un âge aussi précoce sont tout simplement remarquables. L’enthousiasme de Hamann reflète celui de tous les décideurs de Liverpool, mais aussi de nombreux fans neutres de Premier League. Ce transfert a tout d’une valeur sûre.

Et avec un tel talent et un tel prix, cette opération devrait avoir des répercussions bien au-delà d’Anfield. Voici donc les huit grands gagnants et perdants du plus gros transfert de l’été…