L'incroyable histoire de la "malédiction" qui lie le mercato de Liverpool au baseball américain.

Critiqué aux USA pour sa gestion en baseball, le propriétaire de Liverpool, FSG, est adulé en Angleterre. Un grand écart qui fait des étincelles.

D'un côté de l'Atlantique à l'autre, la perception de Fenway Sports Group (FSG) en tant que propriétaire ne pourrait être plus différente. Pour les fans de football, c'est le conglomérat avisé qui a piloté la période la plus faste de l'ère moderne de Liverpool. Mais pour les amateurs de baseball, le scepticisme est de mise, malgré les trophées remportés par le passé.

En plus de deux décennies à la tête des Boston Red Sox, FSG a connu des titres et de belles campagnes de playoffs. Pourtant, sa gestion des sept dernières années est vivement critiquée. Aujourd'hui, les habitants du Massachusetts et de la Nouvelle-Angleterre grondent.

La communauté football européenne a d'ailleurs été stupéfaite ces derniers jours, voyant ses réseaux sociaux submergés par des supporters furieux des Red Sox déversant leur colère sur la signature imminente de Florian Wirtz à Liverpool, pour un montant total pouvant atteindre 135 millions d'euros. Décryptage : comment un transfert record en Angleterre a-t-il pu mettre le feu aux poudres dans le nord-est des États-Unis ?