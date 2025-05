Cesc Fabregas REJECTS move to replace Xabi Alonso at Bayer Leverkusen with former Chelsea star keen to repay faith in Como despite draw of Champions League football C. Fabregas Como Bayer Leverkusen Bundesliga Serie A

Cesc Fabregas has rejected a move to Bayer Leverkusen to replace the outgoing Xabi Alonso in a show of loyalty to Como.