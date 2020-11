Com contratos no fim, Messi, Sergio Ramos e astros podem esvaziar La Liga em 2021

Craques em fim de contrato de Real Madrid e Barcelona podem ser problema para o Campeonato Espanhol em 2021

Longe de ter a mesma competitividade da Premier League, sempre se notabilizou por seus grandes craques. Na última década, a liga espanhola marcou uma das maiores rivalidades da história do futebol, Messi no Barcelona, contra Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Porém, algumas grandes estrelas em fim de contrato podem acabar esvaziando o Campeonato Espanhol em 2021. Além do argentino seis vezes melhor do mundo, Sergio Ramos, Modric e Diego Costa são outros nomes que podem estar de partida.

No final da temporada passada, Messi chocou o mundo ao manifestar sua vontade de deixar o Barcelona. Mas após algumas semanas de impasse e negociações, o argentino revelou em entrevista exclusiva à Goal que ficaria na Catalunha por mais uma temporada. Seu contrato com o clube culé é válido até a metade de 2021 e a renovação de contrato segue bastante incerta.

É verdade que com a renúncia de Josep Maria Bartomeu - um dos responsáveis por fazer Messi querer deixar a equipe -, o Barça renova suas esperanças e pretende convencer o extraterrestre do futebol a encerrar sua carreira na Catalunha. Enquanto isso, o de Pep Guardiola fica de olho na situação, na espera de reeditar uma das duplas mais vitoriosas da história recente do futebol.

Outro nome de peso que segue com futuro incerto é Sergio Ramos, grande capitão do . Seu peso na equipe sempre foi enorme, mas desde a saída de Cristiano Ronaldo se tornou ainda maior.

O zagueiro, que chegou a 100 gols pelo Real e entrou para uma seleta lista de artilheiros merengues, também está em fim de contrato, mas uma renovação não deve ser tão problemática. Mas para isso, o clube não pode poupar esforços para garantir a permanência do defensor de 34 anos, que apesar da idade, vem mostrando que está no melhor de sua forma.

Ainda no Real Madrid, Luka Modric é outro nome que pode estar de partida. Aos 36 anos, o croata não é mais titular indiscutível com Zidane, mas ainda é um dos grandes meias do futebol mundial, como mostrou no clássico contra o Barcelona.

Mesmo assim, Modric já foi especulado como possível reforço da Inter de Milão e certamente será um dos jogadores mais cobiçados dos próximos meses, uma vez que pode se transferir sem custos para outro clube no próximo ano.

Também em Madrid, mas pelo rival merengue, o Atlético corre o risco de ficar sem Diego Costa. Mesmo com toda sua história no clube, ele tem agora a forte concorrência de Luis Suárez na posição e pode ser um jogador caro para ficar no banco de reservas.

É claro que estas não são as únicas estrelas do futebol espanhol, mas após perder Cristiano Ronaldo, ficar sem nomes como Lionel Messi, Sergio Ramos ou Luka Modric pode representar uma temporada difícil para La Liga.