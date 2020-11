Os 20 defensores mais goleadores da história do futebol

Contra a equipe de Gales, Sergio Ramos voltou a estufar as redes e já soma 96 tentos em seu nome!

Os jogadores de defesa têm duas principais funções em um campo de futebol: evitar gols e ajudar, com a bola nos pés, na transição para o ataque. Marcar gols geralmente é tido como obrigação maior de atacantes, meias e até pontas. Evidente que isso não proíbe que alguns defensores consigam entrar na história como grandes artilheiros do futebol.

Abaixo nós listamos 20 “rebeldes” que entraram na história do futebol como jogadores de defesa com mais gols marcados em todos os tempos - levando em conta números por clubes e seleções. Vale destacar que, apesar de considerarmos jogadores de defesa como zagueiros ou laterais, alguns dos nomes retratados aqui também acumularam seus tentos jogando em outras posições: é o caso do espanhol Fernando Hierro, que no início de sua carreira jogava como volante e desde cedo demonstrava uma rara vocação goleadora .

Portanto, estamos considerando a posição na qual estes jogadores se imortalizaram. Confira os números gerais de suas respectivas carreiras.

GARY LLOYD (GALES): 90 GOLS

Clubes: Llanelli e Barry Town.

DICK SCHNEIDER (HOLANDA): 92

Clubes: Go Ahead Eagles, , Vitesse Amhem e FC Wegeningen.

IAN HARTE (IRLANDA): 97

Clubes: United, , Carlisle United, Reading e Bournemouth.

RAFAEL ALBRECHT (ARGENTINA): 98

Clubes: Estudiantes, , León e Atlas.

MANFRED KALTZ (ALEMANHA): 100

Clubes: Hamburg e FC Mullhouse.

JUAN DOMINGO ROCCHIA (ARGENTINA): 101

Clubes: e Ferro.

SINISA MIHAJLOVIC (IUGOSLÁVIA): 104

Clubes: Borovo, Vojvodina, Red Star Belgrade, , , e Inter.

EDGARDO BAUZA (ARGENTINA): 108

Clubes: , Atlético Junior, Independiente e Veracruz.

BECKENBAUER (ALEMANHA): 109

Clubes: , New York Cosmos, Hamburgo.

O “Kaiser” talvez seja o maior defensor de todos os tempos no futebol. Existem algumas dúvidas em relação aos números de tentos anotados pela maior sumidade do esporte alemão: alguns creditam 120 gols, enquanto também encontramos o número de 111. No entanto, considerando os jogos oficiais disputados Beckenbauer contabiliza 109. É o bastante para coloca-lo nesta lista.

FRANK SUAZEE (FRANÇA): 110

Clubes: Sochaux, , Marseille, , , e .

MARCUS TANAKA (JAPÃO): 111

Clubes: Sanfreece Hiroshima, Mito Hollyhock, Urawa Red Diamonds e Nagoya Grampus.

STEVE BRUCE (INGLATERRA): 113

Clubes: Gillingham, City, e .

PAUL BREITNER (ALEMANHA): 113

Clubes: Bayern Munich, e Eintracht.

ROBERTO CARLOS (BRASIL): 127

Clubes: , Inter, Real Madrid, , e Anzhi Makhachkala.

Considerado por muitos o maior lateral-esquerdo da história, Nilton dizia que não tinha inveja dos milhões em dinheiro que os jogadores mais contemporâneos recebem ou receberam. O que ele queria era a liberdade de subir tanto para o ataque. Roberto Carlos fez, ao longo de sua carreira, uma justiça história em relação a Nilton.

Melhor lateral-esquerdo do futebol moderno na opinião de outros tantos, o brasileiro – também campeão do mundo, assim como Nilton – tinha na vocação ofensiva sua grande marca. Tanto, que durante um momento de sua rápida passagem pela tentaram até mesmo o colocar no ataque (e quem jogava os videogames das antigas inclusive escalavam Roberto como centroavante).

A vocação ofensiva de Roberto Carlos, assim como sua precisão em cobranças de falta, ajudaram e Real Madrid a enfileirar títulos.

SERGIO RAMOS (ESPANHA) : 128

Clubes: , Real Madrid.

Grande ídolo do Real Madrid, Sergio Ramos está na histórico pela liderança, títulos, gols decisivos e também pela sua veia polêmica. De qualquer forma, o ex-lateral-direito que se converteu em um dos melhores zagueiros da história segue marcando seus gols com as camisas de Madrid e .

GRAHAM ALEXANDER (ESCÓCIA): 130

Clubes: Scunthorpe United, Luton Town, Preston North e .

LAURENT BLANC (FRANÇA): 153

Clubes: Montpellier, , Nimes, Saint-Etienne, Auxerre, , Marseille, Inter e Manchester United.

FERNANDO HIERRO (ESPANHA): 163

Clubes: , Real Madrid, Al Rayyan e Wanderers.

DANIEL PASSARELLA (ARGENTINA): 175

Clubes: Sarmiento, River, e Inter.

RONALD KOEMAN (HOLANDA): 253

Clubes: Gronigen, , , Barcelona e Feyenoord.