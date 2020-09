Atlético faz proposta por Cavani, mas precisa se resolver com Diego Costa

Depois de fechar com Luis Suárez, Atlético de Madrid faz oferta por Edinson Cavani e aguarda resposta do atacante

Luis Suárez é o novo reforço do e se juntará a Diego Simeone em um casamento que tem tudo para dar certo. E se essa parceria já promete dar muitas alegrias aos colchoneros, ela pode ficar ainda melhor com a chegada de mais um atacante: Edinson Cavani. O centroavante de 33 anos continua livre no mercado e seu futuro pode ser em Madrid, ao lado de seu parceiro de seleção.

Conforme apurado pela Goal, houve um contato entre o staff de Cavani e o Atlético de Madrid nos últimos dias. Após algumas conversas, os colchoneros fizeram uma oferta de um ano de contrato com possibilidade de renovação por mais um ano, desde que o clube se classifique para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Segundo fontes informaram, esta é a última palavra do Atlético na negociação e a decisão agora está com Cavani, que se quiser se juntar a Simeone e Suárez, terá que aceitar uma redução no salário que ganhava nos tempos de PSG - cerca de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 65 milhões) líquidos por temporada.

Os colchoneros não vivem a melhor situação financeira, principalmente agora com a crise do novo coronavírus, e pretendem oferecer um valor menor do que esse.

Saída de Diego Costa e negociação com o

O Atlético de Madrid não pode pagar a quantia que Cavani recebia no . Mas mesmo que o uruguaio aceite reduzir seus vencimentos, o clube precisa antes de mais nada encontrar um novo destino para Diego Costa.

O centroavante ganha atualmente os mesmos 10 milhões de euros líquidos por temporada que Cavani ganhava na . Dessa forma, o clube espera se livrar do alto salário do jogador para poder seguir em frente na negociação com uruguaio.

Contudo, até o momento, Diego Costa ainda não encontrou uma equipe disposta a arcar com seus altos vencimentos. O mercado fecha no dia 5 de outubro e, até lá, o Atlético seguirá procurando um novo destino para o hispano-brasileiro.

Se isso acontecer, as chances de Cavani se juntar a Suárez e Simeone aumentam substancialmente.

Enquanto isso, segundo a Rádio Marca, o staff do uruguaio ex-PSG concedeu uma procuração a René Ramos, agente e irmão de Sergio Ramos, para negociar sua transferência ao Real Madrid. Parece que Cavani realmente quer jogar na , mas segue sem clube até o momento. E o tempo está acabando.