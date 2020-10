Barcelona 1 x 3 Real Madrid: Merengues se recuperam e vencem clássico no Camp Nou

Após sofrer duas derrotas consecutivas na semana, o mostrou poder de reação e venceu o rival por 3 a 1, no Camp Nou, neste sábado (24), em clássico válido pela sétima rodada da . Valverde, Sergio Ramos e Modric fizeram os gols para os visitantes, enquanto Ansu Fati descontou para os culés.

Com o resultado, o Real Madrid assume provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol, com 13 pontos. Já o Barcelona cai para o décimo lugar, com 10 pontos marcados. Na próxima rodada, os Merengues recebem o , enquanto o Barça visita o .