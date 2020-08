Como é o contrato de Lionel Messi com o Barcelona e qual é o valor da rescisão?

Rumores apontam a saída do craque argentino do clube espanhol após uma temporada fracassada e com muitos problemas no Camp Nou

É difícil imaginar Lionel Messi jogando por outro clube que não o Barcelona, ​​mas os rumores de que o tempo do argentino no Camp Nou se aproxima do fim se intensificaram ao longo do ano.

A especulação foi alimentada pelo fato de que o Barça sofreu uma temporada verdadeiramente desanimadora, uma que viu o clube perdeu a Liga antes de ser vergonhosamente eliminado da Liga dos Campeões.

Questões externas relacionadas à política do clube também não ajudaram, com Messi sendo estranhamente participativo sobre os pronunciamentos feitos por alguns diretores esportivos.

Com seu contrato definido para expirar em 2021 e nenhuma garantia de que novos termos serão assinados, é possível que o possa tentar lucrar com um jogador considerado um dos melhores do mundo.

QUAL É A CLÁUSULA DE MESSI?

A cláusula de compra no contrato de Lionel Messi (ou cláusula de liberação) é de 700 milhões de euros. A cláusula foi aplicada quando Messi assinou um novo contrato de quatro anos com o Barcelona em 2017. Esse acordo expira em 2021.

Antes disso, a cláusula de compra de Messi era de 300 milhões de euros, e o aumento foi alcançado depois que o desembolsou 222 milhões de euros para comprar Neymar.

“Lionel sempre foi muito feliz no Barça e queremos que ele se aposente aqui, como deseja”, explicou o diretor do Barcelona, ​​Guillermo Amor, quando Messi redigiu um novo contrato em 2017. “Estamos falando sobre a cláusula e com a experiência do que aconteceu com Neymar devemos nos proteger", concluiu.

Essa taxa de transferência quebraria o recorde mundial estabelecido quando o comprou Neymar, embora seja altamente improvável que aconteça, especialmente com Messi sendo sujeito aos mesmos efeitos do tempo que todos os outros.

Considerando a situação em que o contrato de Messi expira em um ano, se o argentino realmente quiser sair, é mais provável que o Barça fique com pouca escolha a não ser aceitar um lance inferior ao da cláusula.

Na verdade, os tremores da pandemia de coronavírus ainda não foram sentidos de fato no mercado de transferências de futebol, mas a expectativa é que os valores caiam.

QUAIS CLUBES PODEM CONTRATAR NEYMAR?

Embora a maioria dos clubes do mundo gostaria de contratar Lionel Messi, apenas alguns poucos scapazes de pagá-lo. Mesmo que Messi saia do Barça de graça, seu salário em qualquer novo clube vai exigir muito dinheiro.

, Inter e PSG são os principais clubes apontados como destinos potenciais para Messi.

O fato de Pep Guardiola, que trabalhou com Messi durante seu tempo no Camp Nou, estar comandando o City é visto como uma grande vantagem para o time da Premier League, com setoristas sugerindo que Messi era como o filho para técnico.

Apesar das especulações que afastam Messi do clube, o novo técnico do Barça, Ronald Koeman, espera convencer o talismã a permanecer no Camp Nou.

"Cabe a mim encontrar uma maneira de obter o melhor de Messi, que ele esteja feliz aqui e que se sinta importante", disse Koeman à NOS. "Ele é o capitão e deve terminar a carreira no Barcelona. Messi é o Barcelona e o Barcelona é o Messi."