O que explica a crise do Barcelona? Messi irritado, Bartomeu, Barçagate e os pontos do declínio

Os problemas nos bastidores - que não são poucos - têm refletido diretamente no desempenho do time dentro de campo

Longe de seus melhores dias dentro de campo, o Barcelona perdeu o título da La Liga 2019/20 para o Real Madrid com uma rodada de antecedência. Mas não é só dentro das quatro linhas que o clube vive uma fase delicada, já que os problemas dos bastidores, cada dia mais intensos, também ajudam a entender o declínio do futebol culé.

Entre questões políticas, conflitos internos e jogadores irritados, o vai ter um longo caminho para voltar aos seus melhores momentos. Mas, se ainda quiserem que esta não seja uma temporada totalmente perdida, os problemas vão precisar ser superados rápido, a tempo do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o , depois de um empate em 1 a 1 na ida.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Mais times

A primeira questão do clube é com os jogadores irritados, em especial Lionel Messi. Não pode ser bom, em momento algum, que o principal nome e líder da equipe esteja descontente, mas é isso que está acontecendo no Barcelona. Não é de hoje que o argentino está insatisfeito no clube, o que, aliás, já abriu margem para as especulações de que, depois de quase 20 anos, ele vá deixar o time.

Depois da derrota contra o Osasuna, nesta quinta-feira (16), que acabou com qualquer possibilidade de o Barcelona conseguir alcançar o Real na briga pelo título, Messi fez um desabafo à imprensa. O atacante se mostrando bastante irritado com o time, em especial nas últimas partidas e cobrou uma mudança de postura para que os culés não passem a temporada em branco pela primeira vez desde 2007.

"As sensações são que o time tenta, mas não tem capacidade. Deixamos muito a desejar em vários jogos. Tudo que a gente viveu desde janeiro tem sido muito ruim. Temos que mudar muitas coisas, na realidade. Os torcedores estão ficando sem paciência porque nós não estamos entregando nada. É normal", criticou o argentino.

Enquanto isso, Messi segue sem alguém que divida o protagonismo com ele - o mais perto que tem é Luis Suárez, que vive temporada muito abaixo do que em anos anteriores. E, quando teve a oportunidade de fazer uma boa contratação, o clube trouxe Martin Braithwaite, do , que está longe de ser o que o argentino esperava.

A relação de Messi com Quique Setién, treinador do Barça também não é das melhores. E não é só entre os dois que o clima está complicado, Suárez e Piqué também vivem momentos críticos com a comissão técnica, que desde o início não se vê como querida do trio formados por alguns dos principais jogadores do Barça. Os três não foram a favor da demissão de Ernesto Valverde, que culminou na chegada de Setién.

Mas o problema vai ainda mais além das relações complicadas no vestiário do time. O alto escalão do Barcelona também vive um momento delicado, principalmente o presidente Josep Maria Bartomeu.

Desde fevereiro, quando a imprensa espanhola noticiou o escândalo que ficou conhecido como BarçaGate - com as acusações de que os mandatários do clube catalão de contrataram uma empresa para defender Bartomeu e criticar atletas como Messi, Piqué e Xavi e suas famílias nas redes sociais. O presidente está cada vez mais isolado no clube e podendo, a qualquer momento, ter um pedido de impeachment aberto contra ele.

Mais artigos abaixo

E, novamente, Messi entra na história. A relação atacante com Bartomeu também não é boa - e isso antes mesmo do escândalo ser revelado. Ele não gosta de diversas atitudes do presidente e do diretor Eric Abidal, com quem teve uma briga pública em fevereiro.

Desta forma, cheio de problemas internos, que quase não aconteciam nas outras temporadas, não é de se estranhar a má fase do Barcelona dentro de campo, que é criticada até mesmo pelos jogadores, com Messi e Suárez expondo os seus descontentamentos em público: "Não queríamos terminar a temporada assim. Mas representa como ela foi. Fomos muito irregulares, muito fracos, um time com pouca intensidade. Perdemos muitos pontos e o jogo de hoje é um resumo da temporada", disse o argentino após a derrota.