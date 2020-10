Messi x Cristiano Ronaldo: quem venceu mais vezes em confrontos diretos?

Teremos Barcelona x Juventus na fase de grupos da Liga dos Campeões... e mais dois encontros (quase) garantidos entre os rivais

O dia era 23 de abril de 2008. Na ocasião, o todo poderoso , futuro vencedor da Liga dos Campeões, enfrentava o Barcelona pela semifinal da competição. Sem saber que estariam ligados pelo resto de suas vidas, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo entraram em campo em lados opostos pela primeira vez em suas carreiras. Hoje, já estamos em 35 jogos com os dois dentro de campo, com vantagem para o argentino.

Agora, depois de anos com a dupla protagonizando grandes disputas no 'El Clásico', entre e , voltarão a se enfrentar na Champions: o clube catalão está no mesmo grupo do que a Juventus, atual time do português - caso nenhum dos dois estejam suspensos ou lesionados, devem ser titulares na partida.

Tem quem prefira Messi, tem quem prefira Ronaldo. Mas é inegável que são dois dos maiores de todos os tempos, cuja rivalidade só os fez crescer mais e mais. No confronto direto, quem é o maior vencedor e quem fez mais gols? Nós compilamos as estatísticas e mostramos para você.

Quem leva a melhor no histórico confronto direto?

Ainda que ambos tenham grandes números no confronto direto, quem leva a melhor é Lionel Messi. São 35 partidas disputadas entre os dois jogadores (divididas em Manchester United x Barcelona, Real Madrid x Barcelona e x ), com 16 vitórias de Messi, 10 empates e nove triunfos de Cristiano Ronaldo.

No total, o argentino marcou 22 gols nessas partidas, enquanto o português balançou as redes por 19 ocasiões.

Os maiores placares também ficam por conta de Messi: o Barcelona tem vitórias de 5 a 0, 4 a 0 e 3 a 0 diante de Cristiano Ronaldo dentro de campo. O jogador do clube catalão, entretanto, só marcou um gol em todas essas partidas. No último confronto entre dois, em 6 de maio de 2018, deu empate por 2 a 2, com ambos balançando as redes.

Quem leva a melhor em jogos por ?

Como ambos só se enfrentaram em campeonatos nacionais pela La Liga - o que pode mudar caso Messi se transfira a um time italiano, como chegou a ser especulado - só precisamos contabilizar as partidas de Barcelona x Real Madrid em que os dois estiveram em campo pelo Campeonato Espanhol.

Neste caso, a vantagem do argentino é ainda maior: em 18 jogos, Messi tem 10 vitórias, com quatro empates e quatro triunfos de Cristano Ronaldo. Nas partidas, o jogador do Barcelona tem 12 gols, enquanto o português marcou nove vezes.

Quem leva a melhor na Liga dos Campeões?

Ainda que Barcelona e Real Madrid tenham dominado a Liga dos Campeões por quase uma década, houveram poucos encontros entre os rivais na competição. A maior parte dos cinco confrontos entre Messi e CR7 pelo torneio aconteceu entre o Barcelona e o Manchester United de Sir Alex Ferguson.

A vantagem, ainda que pequena, é do argentino. Assim, ao final desta edição da competição, Cristiano Ronaldo terá a oportunidade de reverter o quadro.

São cinco jogos entre os rivais pela Liga dos Campeões, com duas vitórias de Messi, dois empates e um triunfo solitário de CR7. No total, foram três gols do argentino nos duelos e um do português.

Em todas as vezes em que se enfrentaram, um dos jogadores terminou campeão da competição: o Barcelona bateu o Manchester United na final em 2008-09 e passou pelo Real Madrid nas semifinais em 2010-11 antes de derrotar novamente os ingleses na decisão. Em contrapartida, os Red Devils eliminaram o Barça também nas semis em 2007-08 com Cristiano Ronaldo.

Quem leva a melhor pelas copas nacionais?

Seja na Supercopa da ou na Copa do Rey, Messi e Cristiano Ronaldo também tiveram momentos importantes de sua rivalidade dentro de campo pelas copas nacionais espanholas.

Dessa vez, a vantagem fica com o português: em dez jogos, são quatro vitórias de CR7 (com nove gols), para três empates e três triunfo do argentino (com seis tentos).

A vantagem nos jogos eliminatórios também fica com Cristiano: em seis confrontos (incluindo quatro finais), o Real Madrid conquistou quatro deles, saindo com três títulos no confronto direto. Já o Barça venceu apenas uma final de copa nacional contra os merengues no período.

Quem leva a melhor em duelos pelas seleções?

Ainda que os rivais nunca tenham se enfrentado por uma Copa do Mundo, já disputaram dois amistosos por suas seleções. O retrospecto é dividido.

Nas duas partidas, tivemos uma vitória de Messi e uma de Cristiano Ronaldo, com cada um dos jogadores marcando um gol.

