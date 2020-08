Messi quer sair agora do Barcelona e já avisou o clube, revela site

De acordo com o Esporte Interativo, o camisa 10 está decidido em deixar a Catalunha

A derrota por 8 a 2 para o Bayern de Munique segue repercutindo. Lionel Messi, atacante e principal estrela do , teria pedido para sair do clube. A informação é do jornalista Marcelo Bechler, do Esporte Interativo.

Os prováveis destinos do craque seriam a , cidade onde o argentino teria comprado uma casa recentemente, e o , onde o jogador reencontraria Pep Guardiola, treinador com quem tem grande afinidade e com quem obteve sucesso no Camp Nou.

De acordo com o site, uma pessoa de dentro do clube, que conhece bem o argentino, revelou que nunca viu o atleta de 33 anos tão decidido a sair da equipe como agora. O motivo seria, além da repercussão da goleada sofrida, a falta de um projeto esportivo vencedor.

No início da temporada, antes da pandemia, Messi revelou que nunca permaneceu no Barça por dinheiro ou por ter uma multa rescisória alta, mas que queria poder lutar pela . 2019/20 foi decepcionante para o jogador, com o título do Espanhol escapando na reta final e a eliminação na UCL.

Com contrato com o Barcelona até junho de 2021 e multa rescisória de 700 milhões de euros, Messi teria de convencer os catalães a negociá-lo por um menor valor. Até o momento, para a próxima temporada, a diretoria contratou apenas Pjanic, Matheus Fernandes, Pedri e Trincao.