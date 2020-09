Suárez e Simeone no Atlético: o casamento perfeito proporcionado pelo Barcelona

Simeone nunca escondeu sua admiração por Luis Suárez, que agora deixa o Barcelona para se juntar ao Atlético de Madrid

A grande novidade do futebol espanhol para esta temporada certamente foi a transferência de Luis Suárez para o Atlético de Madrid. O centroavante uruguaio deixou a Catalunha após seis anos de muito sucesso ao lado de Lionel Messi para se juntar a um outro argentino: Diego Simeone. O treinador sempre foi um admirador de Suárez e esse novo casamento tem tudo para dar certo, principalmente pela personalidade e pelo estilo de jogo dos dois.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Simeone nunca escondeu sua vontade de trabalhar com o uruguaio. Antes mesmo de ele ir para o o treinador já deixava isso claro. Mas além da qualidade indiscutível de Suárez, sua energia, disposição e agressividade dentro de campo sempre impressionaram o argentino.

Mais times

“Quando Luis Suárez encontra o papel que seu treinador quer para ele, ele é um jogador intenso que dará à sua equipe o impulso extra de que precisam”, destacou Simeone ainda em 2014. “Ele é um jogador maravilhoso, tremendo, extraordinário, forte, agressivo, intenso. Ele pode marcar e dar assistências de qualquer lugar do campo”, completou.

É verdade que Suárez não é mais um garoto, mas mesmo aos 33 anos, ainda mantém a mesma gana e a mesma vontade que tinha quando era jovem. E todos sabem que isso salta aos olhos de Simeone.

O treinador montou equipes muito fortes no ao longo dos últimos anos. E todas elas com as mesmas características: muita marcação, garra, disposição e competitividade.

Foi assim que ele levou os colchoneros a duas finais de Liga dos Campeões. Perdeu as duas para o , é verdade, mas isso não diminui o tamanho de seus feitos.

Contudo, desde que Griezmann deixou Madrid para seguir ao Barcelona, Simeone não conseguiu ter o mesmo sucesso. O sistema defensivo continuou impressionante, mas o ataque não foi conseguiu ser tão cirúrgico quanto antes

Agora, com Luis Suárez no comando do setor ofensivo, Simeone terá tudo o que sempre pediu. Um atacante que briga, marca e não desiste, mas com muita qualidade técnica para marcar os gols que o Atlético precisa.

E o mais curioso de tudo é que esse casamento, que tem tudo para dar muito certo, foi proporcionado em boa parte pelo Barcelona de Ronald Koeman, que enfrentará Suárez algumas vezes por temporada.

O clube culé deixou claro desde o fim da temporada passada que não contaria com Suárez para os próximos anos. A partir disso ele começou a procurar um novo time.

Mais artigos abaixo

O destino mais provável durante um bom tempo foi a , de Pirlo e Cristiano Ronaldo. Mas a negociação não avançou por conta de documentos e de um passaporte italiano.

Sem o atacante que queria, a Juve fechou com Álvaro Morata, que estava justamente no Atlético, abrindo espaço para Suárez se juntar a Simeone. Bom para os colchoneros.