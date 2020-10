Pior início de Premier League em seis anos liga o alerta no Manchester City

Time de Pep Guardiola empatou contra o emergente West Ham, de David Moyes e mostra que o City terá dificuldades para reconquistar a Premier League

Na manhã desse sábado (24), o entrou em campo pela sexta rodada da Premier League e saiu apenas com um empate. O jogo contra o , em Londres, acabou 1 a 1 e marca um mau começo da equipe de Pep Guardiola. Há seis anos os citzens não tinham uma arrancada de temporada tão irregular como a desse ano.

O atacante Michail Antonio abriu o marcador para o West Ham na primeira etapa. Já no segundo tempo, com a entrada de Phil Foden no lugar de Sergio Agüero, os citzens empataram, mas o resultado acabou no empate, que dada a situação, é bom para os Hammers, mas péssimo para o time de Manchester.

O empate em Londres revelou um número preocupante para a torcida do : é o pior início de campeonato da equipe azul sob o comando de Pep Guardiola. Com apenas oito pontos somados em cinco partidas, a última vez que o clube teve tal desempenho foi na temporada 2014/15, quando Manuel Pellegrini ainda era o treinador.

Nessa temporada da Premier League, o City venceu o e o , empatou com West Ham e o e foi derrotado pelo .

Ao final do jogo contra o West Ham, Guardiola reconheceu o mau momento e disse que sete pontos desperdiçados é muita coisa.

"Eu não sou o cara que prevê o futuro. Nós já perdemos sete pontos, o que é muita coisa. Mas nós estamos tendo dificuldades por muitos motivos. Precisamos levar as coisas jogo a jogo e ver o que acontece", declarou Guardiola.

Por outro lado, o West Ham vem sendo uma pedra no sapato dos times de maior expressão. Na quinta rodada, o time de David Moyes (que nunca venceu Guardiola em sua carreira) saiu perdendo por 3 a 0 para o Hotspur e foi buscar o heroico empate em 3 a 3 já nos últimos movimentos do jogo em Londres.

Como é natural em começos de campeonatos, a Premier League chega à sua sexta rodada com uma classificação no mínimo curiosa. O líder da competição é o , seguido por e Leeds United.

Apesar do começo devagar do City, ainda há motivos para a metade azul de Manchester sonhar com algo melhor. Na temporada 2014/15, que teve um mau começo, o time de Manuel Pellegrini terminou a competição em segundo lugar, atrás apenas do , de José Mourinho.