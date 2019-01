De olho em crise do Real Madrid, Inter de Milão tenta nova investida em Modric

Mídia italiana revela que clube ainda não desistiu de contar com o croata

Quase seis meses depois dos rumores que indicavam a saída de Luka Modric do Real Madrid para a Inter de Milão, o assunto volta com grande destaque na mídia italiana. De acordo com o jornal 'Gazzetta dello Sport', o clube observa de longe a crise atravessada pelos merengues, que ocupam a quinta posição na Liga, para buscar a contratação do croata.

Apesar do jogador ter negado um princípio de acordo com a Inter após a Copa do Mundo da Rússia, o desejo de contar com o melhor jogador do mundo segue.